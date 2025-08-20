日本テレビ系で放送中の水曜ドラマ『ちはやふる－めぐり－』の第8話に真島太一役の野村周平が登場することが発表された。

原作は、2007年から2022年まで講談社『BE・LOVE』で連載され、シリーズ累計発行部数2900万部を突破する、末次由紀による同名コミック。2016年から2018年にかけて映画化された『ちはやふる-上の句・下の句・結び-』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬すず）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれ、シリーズ累計興行収入45億円を突破する大ヒットを記録した。

映画シリーズのメインスタッフも参加し、キャストを一新する本作の舞台は、映画から10年後の世界。主人公・藍沢めぐる役を演じるのは、連続ドラマ初主演となる當真あみ。梅園高校の非常勤講師でかるた部顧問の大江奏を、映画シリーズから続投となる上白石萌音が演じる。

8月20日に放送された第7話では、藍沢めぐる（當真あみ）と瑞沢の月浦凪（原菜乃華）の過去が明かされた。幼なじみで姉妹のように育っためぐると凪は、小学生のとき、偶然出会った綾瀬千早（広瀬すず）に誘われ、公民館での競技かるた教室に一緒に行く約束をしていた。だが、受験に失敗し、両親を失望させてしまっためぐるは、迎えに来た凪にそっけない態度をとり、公民館とは別の道へ駆け出したのだった。

ついに、全国大会東京都予選の日がやってきた。開会式で名人・綿谷新（新田真剣佑）は、自身も高校最後の年にこの大会に挑戦し、派手に負けてしまったことを告げ、「過去の選択はやり直せないけど、それを正解にしていくことなら今からでもできます。今日は存分に力を発揮して、正解にしていってください」と選手たちに熱いエールを送る。

映画シリーズから10年が経ち名人となった綿谷新を演じる新田真剣佑は、「久しぶりに帰ってきたんだなと思いながら撮影してました」と言うも、かるたは体が覚えていたそうで「10年経っても、やっぱりかるたは体に染みついていたので、ブランクを感じなかったです。自分の素振りとか、札をとっている瞬間とか、音の聞こえてくる速さとか」と、番組のTikTok公式アカウントにアップされたインタビューで語っている。さらに新田は、「『ちはやふる』という作品は？」と尋ねられると、「原点でしかない」と告げ、「『ちはやふる』がなかったら今の僕はいないというくらい。名前もいただきましたし。とても大きな存在です。この作品は」と「ちはやふる」が特別な作品であることを明かしている。新田は、映画『ちはやふる』への出演をきっかけに、役名の「綿谷新（わたや・あらた）」から一字をもらい、2017年に「新田真剣佑」へ改名。原作者の末次から承諾を得たうえで、芝居を志すきっかけとなった作品から、初心を忘れないために「新（あらた）」の字を取り入れたことで知られている。

本作のプロデューサー・榊原真由子は、「開会宣言をする新を見て涙を流すエキストラ参加していただいた方々もいて、その存在感に圧倒されました」と撮影現場の様子を紹介。「来週放送の8話では野村周平さん演じる真島太一がついに登場します！」といい、「8話の二人の登場シーンを見たら、皆さんもきっと胸が熱くなると思います」とコメントしている。

8月27日22時から放送される第8話では、野村周平が瑞沢OB・真島太一役で登場。ドラマは最終章に突入し、梅園と瑞沢の対戦が描かれる。

榊原真由子（プロデューサー） コメント本日放送した7話で、新田真剣佑さん演じる綿谷新がちはやふるに帰ってきてくれました！開会宣言をする新を見て涙を流すエキストラ参加していただいた方々もいて、その存在感に圧倒されました。そして来週放送の8話では野村周平さん演じる真島太一がついに登場します！かけがえのない友人であり、恋もかるたもライバルだった太いと新。その2人の10年ぶりの邂逅の形を模索し続けました。8話の2人の登場シーンを見たら、皆さんもきっと胸が熱くなると思います。喜んでちはやふるの世界に帰ってきてくださった野村さんと真剣佑さんに心から感謝しております。お2人の、一切のブランクを感じないかるたにもご注目ください。ここから最終章、映画キャストも続々登場して1秒も見逃せない展開が続きます。ぜひ、楽しんでご覧いただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）