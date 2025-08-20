povo2.0新規ご登録でYouTube チャンネルメンバーシップ1ヶ月無料が当たるキャンペーンがスタート！

KDDIおよび沖縄セルラー電話は19日、オンライン専用の料金プランとして提供している携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）において新たに契約するともれなく「データ追加5GB（3日間）」がもらえるほか、抽選で「YouTube チャンネルメンバーシップ」の1カ月無料コードが90％の確率で当たるキャンペーン（ https://povo.jp/channel_memberships/2508/ ）を2025年8月19日（火）から9月12日（金）まで実施するとお知らせしています。

YouTube チャンネルメンバーシップはクリエイターが提供する月額制の有料サービスで、視聴者はチャンネルのメンバーになることによって限定コンテンツや特典を利用できるようになります。今回は第1弾として暑い夏にぴったりのホラー系のテーマに沿ってクリエイターのチャンネルである「ごまだんごの怪奇なチャンネル」（ @gomadango ）や「秘密結社コヤミナティ【都市伝説×音楽】」（ @koyaminati ）、「ナナフシギ【公式】」（ @nanafushigi ）から選択できるようになっています。

適用条件は（1）povo2.0の新規登録時に対象チャンネルのキャンペーンコードを入力すること、（2）契約されたSIMカードまたはeSIMを有効化することとなっており、キャンペーンコードはごまだんごの怪奇なチャンネルが「YT01GOMADANGO」、秘密結社コヤミナティ【都市伝説×音楽】が「YT01KOYAMINATI」、ナナフシギ【公式】が「YT01NANAFUSHIGI」で、抽選結果はSIMの有効化でpovo2.0に登録しているメールアドレスに即時届きます。

当選者はメール本文内の特典URLをクリックすることによって特典が適用されるということです。なお、YouTube チャンネルメンバーシップを現在登録中の場合または過去に登録経験のある場合（再登録を含む）は利用できないとのこと。またpovo2.0では今後もYouTube チャンネルメンバーシップが当たる新規加入キャンペーンを実施していく予定だとしています。


povo2.0は自分のライフスタイルに合わせてトッピングを自由に選択できる月額基本料0円から始められるオールトッピングな携帯電話サービスとして2021年9月より提供されており、月額基本料0円のベースプランを契約の上で6種類の「データトッピング」や通話定額が利用できる「通話トッピング」などを組み合わせて利用します。

月額基本料0円でトッピングによる高速データ通信容量の追加（購入）などがない場合でも通信速度が送受信最大128kbpsに制限された状態でデータ通信が使え、通話も22円／30秒、SMSも送信は3.3円／通〜（受信は無料）で使えます。ただし、前述通りに長期間（180日間以上）トッピングの購入などがない場合は利用停止や契約解除となることがあるということです。

＜主な通常トッピング＞
カテゴリートッピング名料金／回
データトッピングデータ追加1GB（7日間）390円
データ追加1GB（180日間）1,260円
データ追加3GB（30日間）990円
データ追加20GB（30日間）2,700円
データ追加30GB（30日間）2,780円
データ追加60GB（90日間）6,490円
データ追加120GB（365日間）21,600円
データ追加150GB（180日間）12,980円
データ追加300GB（365日間）24,800円
データ追加300GB（90日間）9,834円
データ追加360GB（365日間）26,400円
データ使い放題（6時間）250円
データ使い放題（24時間）330円
データ使い放題（7日間）12回分9,834円
通話トッピング5分以内通話かけ放題月額550円
通話かけ放題月額1,650円
留守番電話サービス月額330円




アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ツール
開発者：KDDI株式会社
バージョン：1.46.0-JP
Android 要件：Android 7.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.kddi.kdla.jp


アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ユーティリティ
開発者：KDDI CORPORATION
バージョン：1.46.0
互換性：iOS 13.0以降またはmacOS 11.0以降とApple M1以降のチップを搭載したMac、visionOS 1.0以降のApple Visionが必要です。
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1554037102?mt=8




記事執筆：memn0ck


