Ãæ¹ñ¡¦±ÀÆî¾Êº«ÌÀ»Ô¿¸Ç«¶è¤Ç18Æü¡¢Å¾ÅÝ¤·¤¿À¶ÁÝ°÷¤Î¹âÎð½÷À¤ò½õ¤±¤¿½÷À¤¬¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¸½¾ì¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢³¹Ï©¼ù¤Î¤½¤Ð¤ÇÀ¶ÁÝ°÷¤¬Â¤ò³ê¤é¤»¤ÆÀª¤¤¤è¤¯Å¾ÅÝ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²»¤òÊ¹¤¤¤¿¶á¤¯¤ÎÅ¹¤Î½÷ÀÅ¹°÷¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢À¶ÁÝ°÷¤òµ¤¸¯¤¦¤è¤¦¤Ë½õ¤±µ¯¤³¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢À¶ÁÝ°÷¤Ï¤³¤Î½÷À¤¬Å¹Àè¤Ë¿å¤ò¤Þ¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç¼«Ê¬¤¬Å¾ÅÝ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¡£½÷ÀÅ¹°÷¤òÇÍÅÝ¤·¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤Þ¤Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÄÌÊó¤¹¤ëÀ¶ÁÝ°÷¤Ë¡¢½÷À¤¬²¿¤«ÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢·Ù»¡¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
ÊÌ¤ÎÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¶ÁÝ°÷¤¬Æü¤´¤í¤«¤é¸½¾ì¼þÊÕ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀ¶ÁÝ°÷¤¬°¤¤¡£Èà½÷¡Ê½÷ÀÅ¹°÷¡Ë¤ÏÅÝ¤ì¤¿»þ¤Ë¼«¤é¶î¤±´ó¤Ã¤Æ½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ËÇÍÅÝ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤â¤·ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½÷À¤Î¤»¤¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ï¡£¿Í¡¹¤ÏºÇ½é¤«¤éÎä¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤¬¡×¡ÖÂ¾¿Í¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¡Ö»þ¤Ë¡¢¿Í¤¬ÎäÃ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈãÈ½¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¡ÖÁ±¿Í¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¼Ò²ñ¡×¡Ö½÷À¤ÏÈþ¤·¤¯¿´Í¥¤·¤¤¡£Èà½÷¤Î¾¦Çä¤¬ÈËÀ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢³¹¤Ê¤«¤ÇÅÝ¤ì¤¿¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤È²Ã³²¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¡¢¼£ÎÅÈñ¤Ê¤É¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë