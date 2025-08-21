ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ß¹âÈª½¼´õ¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¼çÂê²Î¤Ë·èÄê ¼ç¿Í¸ø¤¬ÎÞ¤¹¤ëºÇ¿·Í½¹ð¤â²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/21¡ÛSixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¼ç±é¡¢½÷Í¥¤Î¹âÈª½¼´õ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡Ê10·î10Æü¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¼ê¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼çÂê²Î¡Ö1991¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·Í½¹ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç¿Í¸ø¤¬ÓË°ö¤·¤Ê¤¬¤éÎÞ¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¼çÂê²ÎÆþ¤êÍ½¹ð²ò¶Ø
¤³¤ì¤Þ¤Ç»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¼çÂê²Î¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿ÊÆÄÅ¡£ÊÆÄÅ¤Ï1991Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢10Âå¤Îº¢¡¢¿·³¤À¿»á¤Î¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¿·³¤»á¼«¿È¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Æ±ºîÉÊ¤Î¾®Àâ¤Ë¿¼¤¤´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¡¢¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¼«¤é¤ò½Å¤Í¿·¤¿¤ÊÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤òÀê¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿1991Ç¯¤ÎÆü¡¹¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯ÍÄ¤¤2¿Í¤¬²á¤´¤·¤¿¤Þ¤Ð¤æ¤¤Æü¾ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤Îº¢¡×¤¬¡¢¼çÂê²Î¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤â1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆÄÅ¤Î³Ú¶Ê¡Ö´¶ÅÅ¡×¡ÖKICK BACK¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¸ß¤¤¤ÎºÍÇ½¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¹ç¤¦2¿Í¤¬ËÂ¤°¡¢±Ç²èËÜÊÔ¤È¼çÂê²Î¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÂê²Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬ÅþÃå¡£½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡¢¹âÈª±é¤¸¤ëÌÀÎ¤¤Î»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤Ã¤È¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×µ®¼ù¡Ê¾¾Â¼¡Ë¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢µ®¼ù¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿18Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¡£1991Ç¯¡¢¿Í¤È¿Í¤¬½Ð²ñ¤¦¤ï¤º¤«0.0003¡ó¤Î³ÎÎ¨¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢µ®¼ù¡Ê¾åÅÄÍªÅÍ¡Ë¤ÈÌÀÎ¤¡ÊÇò»³Çµ°¦¡Ë¡£¡ÖÍèÇ¯¤â¡¢°ì½ï¤Ëºù¸«¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¤¤2¿Í¤ËË¬¤ì¤ë¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¡£1997Ç¯¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤â¶á¤Å¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¤É¤³¤«¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤¹µ®¼ù¡ÊÀÄÌÚÍ®¡Ë¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤²ÖÉÄ¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤ÎÁÛ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ2009Ç¯¡¢¡ÖÃ¯¤È¤¤¤ÄÊÌ¤ì¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤È¾ÇÁç´¶¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹µ®¼ù¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¡¢Íý¼Ó¡ÊÌÚÎµËãÀ¸¡Ë¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¡£¼çÂê²Î¡Ö1991¡×¤«¤é¤Ï¡¢µ®¼ù¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¿´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¡È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·¯¤È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¤È¡¢ÀÚ¼Â¤ÊÁÛ¤¤¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿´¤ÎÃæ¤ËÎí¤ìÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤ËÊÆÄÅ¤¬²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÓË°ö¤·¤Ê¤¬¤éÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¡¢´¶¾ð¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ®¼ù¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¡¢Âç¿Í¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿µ®¼ù¤ÈÌÀÎ¤¡Ê¹âÈª¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÏÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ë¡£¤ª¸ß¤¤¤¬Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤òË¬¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ºÆ¤Ó¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ä¤¬¤Æ·Þ¤¨¤ë¤¢¤ëÌóÂ«¤ÎÆü¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê»²µÜ¶¶¤ÎÆ§ÀÚ¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¡£
¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·³¤À¿¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¡£±ÇÁüÈþ¡¢²»³Ú¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ÇÊÔ¤Þ¤ì¤¿»íÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ê¥º¥à¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¿·³¤¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¯¡¢¸ø³«¤«¤é18Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤òÍÄ¾¯´ü¡¢¹â¹»À¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î3¤Ä¤Î»þÂå¤ÇÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡£¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¤ò¡¢ËÜºî¤¬½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é±Ç²è¤È¤Ê¤ë¾¾Â¼¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¤ò¹âÈª¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡×¤Î¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤ä¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ö´¶ÅÅ¡×¡ÖKICK BACK¡×À±Ìî¸»¡ÖÁÏÂ¤¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò´ÆÆÄ¤·¡¢±ÇÁü´ÆÆÄ¡¦¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¼ã¤¯¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë±ü»³Í³Ç·»á¡£ÀÚ¼Â¤µ¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢º£¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ò¿¿Ùõ¤Ë»£¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¸ì¤ë¸½ºß34ºÐ¤Î¼ã¤¿·±Ô¡¦±ü»³´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤¬½é¤ÎÂç·¿Ä¹ÊÔ¾¦¶È±Ç²è´ÆÆÄºî¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
±Ç²è¤ò»î¼Ì¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¡¢ËÁÆ¬¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë±ü»³¤µ¤ó¤ÎÇ®°Õ¤È¼¹Ç°¤¬Þú¤à¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶½Ê³¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¸¶ºî¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿ôÇ¯¤Þ¤¨MV´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î±ü»³¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Èà¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤ò»£¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤ï¤¿¤·¤Îµï¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ç²è¤Î°Ù¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè½Ò¤Î·Ð°Þ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«Æ±»þ¤Ë¤ï¤¿¤·¤ÎÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±Ç²è¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Î1991¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸ß¤¤¤Ë¡Ö1991¡×Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Æ±¤¸»þÂå¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡Ê¤¤Ã¤È¡Ë»÷¤¿Çº¤ß¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë°ì½ï¤ËÁÏºî¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÊÆÄÅ¤µ¤ó¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ò¶¦¤ËÉÁ¤±¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëµ®¼ù¤ÎÈ¾À¸¤Ë¡¢±ÇÁü¤ä²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆËÍ¤é¼«¿È¤ò½Å¤Í¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤¬¡Ö1991¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ÎÉ®À×¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î²Î»ì¤È²»¿§¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊâ°ìÊâ¤ÎÊâ¤ß¤òÂçÀÚ¤ËÆ§¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÀûÎ§¤ò¡¢¤¼¤Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
