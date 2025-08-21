²èÁü¤Ï¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÉÊ¥Úー¥¸¡Êhttps://magazine.jp.square-enix.com/top/comics/detail/9784301000204/¡Ë¤è¤ê

¡Ú¡Ö¥Üー¥¤¥Ã¥·¥åÈà½÷¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×3´¬¡Û 8·î21Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§770±ß

¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Üー¥¤¥Ã¥·¥åÈà½÷¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Î3´¬¤ò8·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï770±ß¡£

¡¡ËÜºî¤ÏµíÆýÇþ¤´ÈÓ»á¤¬¡Ö¥¬¥ó¥¬¥ópixiv¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£ÍÄÆëÀ÷¤ß¤Î¹â¹»À¸¡¢ÂçÃÏ¤È¤¢¤­¤é¤¬·«¤ê¹­¤²¤ë¥Üー¥¤¥Ã¥·¥å¥Ò¥í¥¤¥ó¥é¥Ö¥³¥á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡3´¬¤Ç¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃÏ¤È¤¢¤­¤é¤¬¡¢ÃËÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÎø¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¢¤­¤é¤Ï¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤ÇÂçÃÏ¤Ë¥Ï¥°¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òµñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¡¡É½»æ¤Ï¥Á¥¢¥¬ー¥ë»Ñ¤Î¤¢¤­¤é¤Ç¡¢Ã±¹ÔËÜÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¼ýÏ¿¡£³Æ½ñÅ¹¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ë¤Æ¹ØÆþÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¡Ö¥Üー¥¤¥Ã¥·¥åÈà½÷¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×3´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û

¡ÖÎø¤À°¦¤À¤Î¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¡×¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê·¯¤ÈÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡£

¡Ö²¶¤ÎÈà½÷¤Ï²Ä°¦¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¥Üー¥¤¥Ã¥·¥å¤À¡£¡×
¥Üー¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê³æ¹¥¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¢¤­¤é¤Ï
¥¬ー¥êー¤Ê³æ¹¥¤äÎø¿Í¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬¶ì¼ê¡£

¹â¹»2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃÏ¤È¤¢¤­¤é¤Ï
º£¤Þ¤Ç¤ÎÃËÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤«¤é
¾¯¤·¤º¤ÄÎø¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£

Îø¿Í¤é¤·¤¤¤³¤È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È
·è¤á¤¿Æó¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤â
¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÄÏ¤á¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤¢¤­¤é¤Ï¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç
ÂçÃÏ¤Ë¥Ï¥°¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£

¤·¤«¤·ÂçÃÏ¤Ï¤½¤ì¤òµñ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ――!?

ÃËÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤«¤éÉÕ¤­¹ç¤¤»Ï¤á¤¿
½é¡¹¤·¤¤Æó¿Í¤¬¿¥¤êÀ®¤¹
¥Üー¥¤¥Ã¥·¥å¥Ò¥í¥¤¥ó¥é¥Ö¥³¥á¡¢´ó¤êÅº¤¤¤È³Ð¸ç¤ÎÂè3´¬¡£