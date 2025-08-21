ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¼çÂê²Î½ñ¤²¼¤í¤·¡¡³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½¹ðÊÔ¸ø³«
ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÊPhoto by ±ü»³Í³Ç·¡Ë
¿·³¤À¿»á¸¶ºî¡¢±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¡Ö1991¡×¡Ê¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¡½¥ó¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±ü»³´ÆÆÄ¤¬»£±Æ¤·¤¿¡¢ÊÆÄÅ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢³Ú¶Ê¡Ö1991¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡ÙÍ½¹ðÊÔ
ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ï1991Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢10Âå¤Îº¢¡¢¿·³¤À¿»á¤Î¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¿·³¤»á¼«¿È¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Æ±ºîÉÊ¤Î¾®Àâ¤Ë¿¼¤¤´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¤È¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬1991Ç¯¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¾®³Ø¹»¤Ç¿´¤òÄÌ¤ï¤»²á¤´¤·¤¿¤Þ¤Ð¤æ¤¤Æü¾ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤Îº¢¡×¤¬¡¢¼çÂê²Î¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆÄÅ¼«¿È¡¢¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¼«¤é¤ò½Å¤Í³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£
¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·³¤À¿»á¤¬¡¢µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¡¢2007Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ê¥º¥à¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¿·³¤¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¯¡¢¸ø³«¤«¤é18Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤â¤Ê¤ª°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤Æ±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤â1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆÄÅ¤ÈÆ±Ç¯Îð¡£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡Ö´¶ÅÅ¡×¡ÖKICK BACK¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Æó¿Í¤¬¡¢¼çÂê²Î¤È´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
º£ºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤ò¡¢ÍÄ¾¯´ü¡¢¹â¹»À¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î£³¤Ä¤Î»þÂå¤ÇÉÁ¤¡¢Åìµþ¤ä¼ï»ÒÅç¤Ê¤ÉÁ´ÊÔ¥í¥±¤Ç»£±Æ¡£¼ç±é¤ò¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¶¦±é¤Ë¹âÈª½¼´õ¡£¿¹¼·ºÚ¡¢ÀÄÌÚÍ®¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢µÈ²¬½¨Î´¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¡¢10·î10Æü(¶â)¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£¢£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¥³¥á¥ó¥È
±Ç²è¤ò»î¼Ì¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¡¢ËÁÆ¬¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë±ü»³¤µ¤ó¤ÎÇ®°Õ¤È¼¹Ç°¤¬Þú¤à¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶½Ê³¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¸¶ºî¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿ôÇ¯¤Þ¤¨MV´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î±ü»³¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Èà¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤ò»£¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤ï¤¿¤·¤Îµï¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ç²è¤Î°Ù¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè½Ò¤Î·Ð°Þ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«Æ±»þ¤Ë¤ï¤¿¤·¤ÎÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±Ç²è¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Î1991¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¢£±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È
¸ß¤¤¤Ë¡Ö1991¡×Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Æ±¤¸»þÂå¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡Ê¤¤Ã¤È¡Ë»÷¤¿Çº¤ß¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë°ì½ï¤ËÁÏºî¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÊÆÄÅ¤µ¤ó¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ò¶¦¤ËÉÁ¤±¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëµ®¼ù¤ÎÈ¾À¸¤Ë¡¢±ÇÁü¤ä²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆËÍ¤é¼«¿È¤ò½Å¤Í¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤¬¡Ö1991¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ÎÉ®À×¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î²Î»ì¤È²»¿§¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊâ°ìÊâ¤ÎÊâ¤ß¤òÂçÀÚ¤ËÆ§¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÀûÎ§¤ò¡¢¤¼¤Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£