¡¡Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¤Î¼¡´ü²ñÄ¹½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¹Ìî¸©¤Î°¤Éô¼é°ìÃÎ»ö¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤òºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤·¡ÖÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤àµ¡±¿¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÓ³°¼çµÁÅª¤ÊÉ÷Ä¬¤Ë¤Ï¡ÖÃÏ°è¤ËÊë¤é¤¹½»Ì±¤Ç¤¢¤êÃç´Ö¤À¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£26Æü¤ÎÁ´¹ñÃÎ»ö²ñµÄ¤ÇÀµ¼°¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Ç¤´ü¤Ï9·î3Æü¤«¤é2Ç¯¡£
¡¡Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ä¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤ò½ä¤ë¹ñ²ñ¤ÎÆ°¤¤Ë´Ø¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃÏÊýºâ¸»¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤ä²ð¸î¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Öºâ¸»¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½»Ì±¤Î¤¿¤á¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£