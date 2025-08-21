Æü·Ð225ÀèÊª¡§21Æü0»þ¡á320±ß°Â¡¢4Ëü2600±ß
¡¡21Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ320±ß°Â¤Î4Ëü2600±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü2888.55±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï288.55±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï5776Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3089¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ15.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï9.91¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42600¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-320¡¡¡¡¡¡¡¡5776
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42605¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-315¡¡¡¡¡¡123854
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3089¡¡¡¡¡¡¡¡ -15.5¡¡¡¡¡¡¡¡7227
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27800¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡¡¡ 411
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 781¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡¡¡ 605
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
