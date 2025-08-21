ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¼çÂê²Î¡Ö1991¡×¤òÃ´Åö¡¡¸¶ºî¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡õ¼«¿È¤ÎÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë³Ú¶Ê¤Ë
¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡Ê10·î10Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¡¢º£ºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¼çÂê²Î¡Ö1991¡×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÂê²Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ®½Å¡ª¾¾Â¼ËÌÅÍ¡õ´ÆÆÄ¡õ¿·³¤À¿¡¢Å¤ÃÌ¥Æ¥£¥¶¡¼
¡¡¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·³¤À¿»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ07Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÊÆÄÅ¤Ï1991Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢10Âå¤Îº¢¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¿·³¤»á¼«¿È¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Æ±ºîÉÊ¤Î¾®Àâ¤Ë¿¼¤¤´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¡¢¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¼«¤é¤ò½Å¤Í¿·¤¿¤ÊÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤òÀê¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿1991Ç¯¤ÎÆü¡¹¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯ÍÄ¤¤2¿Í¤¬²á¤´¤·¤¿¤Þ¤Ð¤æ¤¤Æü¾ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤Îº¢¡×¤¬¡¢¼çÂê²Î¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ü»³´ÆÆÄ¤â1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆÄÅ¤Î³Ú¶Ê¡Ö´¶ÅÅ¡×¡ÖKICK BACK¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¸ß¤¤¤ÎºÍÇ½¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¹ç¤¦2¿Í¤¬¤Ä¤à¤°¡¢±Ç²èËÜÊÔ¤È¼çÂê²Î¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¹âÈª½¼´õ±é¤¸¤ëÌÀÎ¤¤âÅÐ¾ì¡£¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤Ã¤È¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¨¡¡×¼ç¿Í¸ø¡¦µ®¼ù¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢µ®¼ù¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿18Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡1991Ç¯¡¢¿Í¤È¿Í¤¬½Ð²ñ¤¦¤ï¤º¤«0.0003¡ó¤Î³ÎÎ¨¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢µ®¼ù¡Ê¾åÅÄÍªÅÍ¡Ë¤ÈÌÀÎ¤¡ÊÇò»³Çµ°¦¡Ë¡£¡ÖÍèÇ¯¤â¡¢°ì½ï¤Ëºù¸«¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¤¤2¿Í¤ËË¬¤ì¤ë¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¡£
¡¡1997Ç¯¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤â¶á¤Å¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¨¡¡×¤È¡¢¤É¤³¤«¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤¹µ®¼ù¡ÊÀÄÌÚÍ®¡Ë¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤²ÖÉÄ¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤ÎÁÛ¤¤¡£¤½¤·¤Æ2009Ç¯¡¢¡ÖÃ¯¤È¤¤¤ÄÊÌ¤ì¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¨¡¡×ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤È¾ÇÁç´¶¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹µ®¼ù¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¡¢Íý¼Ó¡ÊÌÚÎµËãÀ¸¡Ë¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¡Ö1991¡×¤«¤é¤Ï¡¢µ®¼ù¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¿´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¡È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·¯¤È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¨¡¡É¤È¡¢ÀÚ¼Â¤ÊÁÛ¤¤¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿´¤ÎÃæ¤Ë¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤ËÊÆÄÅ¤¬²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÓË°ö¡Ê¤ª¤¨¤Ä¡Ë¤·¤Ê¤¬¤éÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¡¢´¶¾ð¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ®¼ù¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¡¢Âç¿Í¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿µ®¼ù¤ÈÌÀÎ¤¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÏÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ë¡£¤ª¸ß¤¤¤¬Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤òË¬¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ºÆ¤Ó¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ä¤¬¤Æ·Þ¤¨¤ë¤¢¤ëÌóÂ«¤ÎÆü¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê»²µÜ¶¶¤ÎÆ§ÀÚ¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¡£
¢£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ö1991¡×¥³¥á¥ó¥È
±Ç²è¤ò»î¼Ì¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¡¢ËÁÆ¬¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë±ü»³¤µ¤ó¤ÎÇ®°Õ¤È¼¹Ç°¤¬Þú¤à¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶½Ê³¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¸¶ºî¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿ôÇ¯¤Þ¤¨MV´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î±ü»³¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Èà¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±Ç²è¤ò»£¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤ï¤¿¤·¤Îµï¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè½Ò¤Î·Ð°Þ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«Æ±»þ¤Ë¤ï¤¿¤·¤ÎÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±Ç²è¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Î1991¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
