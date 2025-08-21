¡ØÀ¸Íý¤Á¤ã¤ó¡Ùºî¼Ô¤Î¿·Ï¢ºÜ¡Ø¼óÎÎ¤Á¤ã¤ó¡Ù³«»Ï¡¡ÈëÌ©·ë¼Ò¤¬´°Á´½µµÙ2ÆüÀ©¤òÆ³Æþ¢ª¥Ò¡¼¥í¡¼¤âÆ±¤¸¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤Ë
¡¡Ì¡²è¡ØÀ¸Íý¤Á¤ã¤ó¡Ùºî¼Ô¡¦¾®»³·ò»á¤Î¿·Ï¢ºÜ¡Ø¼óÎÎ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬¡¢21ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù38¹æ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¿·Ï¢ºÜ¡Ø¼óÎÎ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È
¢£¾®»³·ò»á¥³¥á¥ó¥È
¡¡Á°ºî¤ÎÏ¢ºÜ¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬µÙ¤à¤Î¤Ë¤âÇ½ÎÏ¤ä·Ð¸³¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òµÙÆü¤ÈÀï¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¼óÎÎ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¹ñ²ÈÅ¾Ê¤¤òÌÜÏÀ¤àÈëÌ©·ë¼Ò¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ó¥ë¡×¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¿¯Î¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦Êö¿å¥ß¥Í¥¿¤Ï¡¢³¹¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡È¿¦¶È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢Å¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Æü¡¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤È¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ó¥ë¡×¤Ï´°Á´½µµÙ2ÆüÀ©¤òÆ³Æþ¡£¤è¤Ã¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¤âÆ±¤¸¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤Ë¡£»Å»ö¿Í´Ö¤ÎÊö¿å¤Ï¡¢¡È¶õÇò¤Î2Æü´Ö¡É¤ËÂçº®Íð¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Îº®Íð¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£
