¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¡á¹¬Æâ¹¯¡¢ÃçÀî¹â»Ö¡Û´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï£±£¹Æü¸á¸å¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎÂçÅýÎÎÉÜ¤ÇÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Æü´Ú¤Î·ü°Æ¤Ç¤¢¤ë°Ö°ÂÉØ¤ä¸µÄ§ÍÑ¹©¡ÊµìÄ«Á¯È¾Åç½Ð¿ÈÏ«Æ¯¼Ô¡ËÁÊ¾Ù¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Î²áµî¤ÎÀ¯¸¢¤¬ÆüËÜ¤È·ë¤ó¤À¹ç°Õ¤Ë´Ø¤·¡ÖÊ¤¤¹¤³¤È¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Æ§½±¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ò¡Ö¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢·ÐºÑ¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤Î´Ø·¸¶¯²½¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£Íû»á¤Ï£²£³Æü¡¢½¢Ç¤¸å½éÍèÆü¤¹¤ë¡£
¡¡Íû»á¤ÏÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤ÇÌó£±»þ´ÖÈ¾¡¢Ï·Àî¾Í°ì¡¦ÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¦¼çÉ®¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡££¶·î¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å¡¢Íû»á¤¬´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ò´Þ¤àÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎÂÐÌÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íû»á¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¡£´Ú¹ñ¤âÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍø±×¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¡¢¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ëÊ¬Ìî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü´ÚÂÐÎ©¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿°Ö°ÂÉØ¤ä¸µÄ§ÍÑ¹©¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸½¼Â¤òÇ§¤á¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¡¢ÂÐÎ©Åª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²ò·è¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬£²£°£±£µÇ¯¤ËÅö»þ¤Î´Ú¹ñ¤ÎËÑÜÝ·Ã¡Ê¥Ñ¥¯¥¯¥Í¡ËÀ¯¸¢¤È¤Î´Ö¤Ç¡ÖºÇ½ªÅª¤«¤ÄÉÔ²ÄµÕÅª¤Ê²ò·è¡×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¸µÄ§ÍÑ¹©ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°À¯¸¢¤¬£²£³Ç¯¤Ë²ò·èºö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£Íû»á¤¬½êÂ°¤¹¤ëº¸ÇÉÀ¯ÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ò·èºö¤Ë¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£Íû»á¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö´Ú¹ñ¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤¤Á°À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¹ç°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÌóÂ«¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¤¤¹¤³¤È¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÀ¯ºö¤Î°ì´ÓÀ¤È¹ñ¤ÎÂÐ³°¿®Íê¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊý¤Ç¹ñÌ±¤äÈï³²¼Ô¤ä°äÂ²¤ÎÎ©¾ì¤â¿¿·õ¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤ëÆó¤Ä¤ÎÀÕÇ¤¤òÆ±»þ¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤¬Ä¹´üÅª¤Ç¡Ö¤è¤ê¿Í´ÖÅª¤Ê´ÑÅÀ¡×¤«¤éµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¡¢´Ú¹ñ¹ñÌ±¤Î´¶¾ð¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âµá¤á¤¿¡£
¡¡Íû»á¤Ï£²£³¡Á£²£´Æü¡¢½¢Ç¤¸å½é¤á¤ÆÍèÆü¤¹¤ë¡££²£³Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÐÇË¼óÁê¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌ¤Ç¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·ÐºÑ¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¿ÍÅª¸òÎ®Ê¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ³ÈÂç¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿®Íê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤¿¤á¡¢Æü´Ú¤Î¼óÇ¾¤¬ÉÑÈË¤ËÁê¸ßË¬Ìä¤¹¤ë¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×¤ÎÍÍÑÀ¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¾®Þ¼À¯¸¢¤È´Ú¹ñ¤Î¶âÂçÃæ¡Ê¥¥à¥Ç¥¸¥å¥ó¡ËÀ¯¸¢¤¬£±£¹£¹£¸Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÆü´Ú¶¦Æ±Àë¸À¡×¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö´ÚÆü´Ø·¸¤Ë¿·¤·¤¤¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÀë¸À¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¿·¤·¤¤¶¦Æ±Àë¸À¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºßÇ¤Ãæ¤ÎºîÀ®¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¢¡Æü´Ú¶¦Æ±Àë¸À¡á£±£¹£¹£¸Ç¯¤Ë¾®Þ¼¼óÁê¤È´Ú¹ñ¤Î¶âÂçÃæÂçÅýÎÎ¤¬Åìµþ¤Ç½ðÌ¾¤·¤¿¡£¾®Þ¼»á¤¬ÆüËÜ¤Î²áµî¤Î¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤Ë¡ÖÄËÀÚ¤ÊÈ¿¾Ê¤È¿´¤«¤é¤Î¤ª¤ï¤Ó¡×¤òÉ½ÌÀ¡£¶â»á¤Ï¡ÖÎ¾¹ñ¤¬²áµî¤ÎÉÔ¹¬¤ÊÎò»Ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ì¤Íè»Ö¸þÅª¤Ê´Ø·¸¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸ß¤¤¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬»þÂå¤ÎÍ×ÀÁ¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ÎÂç½°Ê¸²½¤ÎÃÊ³¬Åª³«Êü¤òÌóÂ«¤·¡¢Æü´Ú¤Î¸òÎ®¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
