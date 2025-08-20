「えらいことになっとる」「初めてで怖い」神戸・三宮エリアのマンションで24歳女性が刺され死亡　刺したとみられる男は現在も逃走中　周辺に動揺広がる

8月20日（水）午後7時すぎ、神戸市中央区磯辺通のマンションで殺人事件が発生。このマンションの6階に住む24歳の女性が、若い男に刃物で刺され死亡しました。



男は現在も逃走していて、現場周辺では不安の声が広がっています。





兵庫県警によりますと、20日午後7時22分、神戸市中央区磯辺通2丁目のマンションで、住人から「エレベーター内で男女がもめている、悲鳴が聞こえた」「ナイフのような物を持っているのを見た」という旨の110番通報がありました。





県警によると、女性が6階のエレベーター前で血を流して倒れていて、病院に搬送されましたが、午後8時半ごろに死亡が確認されました。女性はエレベーター内で、若い男に何らかの刃物で刺されたとみられています。三宮エリアに位置し、ポートライナーの貿易センター駅のすぐ近くのマンションで起こった殺人事件に近隣では動揺の声が広がっています。▼現場近くで働く男性「物騒やなと思うぐらいよ、みなさん怖いな怖いなと言ってる」「えらいことになっとるね 大変なことになっとる。今日は人の多い街中を通って帰る」▼近くに住む男性「（自宅近くでこのような事件は）初めてです こわいです」