¡Ú¾ï³ê¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÉÍÅÄ°¡Íýº»¡¡£´Àï£²¾¡¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤È²÷Áö¤â¡Ö¤Þ¤À¥Ð¥Á¤Ã¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£±Àï¾ï³ê¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£°Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ°¡Íýº»¡Ê£³£·¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£¸£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¡££±£²£Ò¤Î£²£î£ä¥É¥ê¡¼¥à¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡££²Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤Æ£±¡¢£³¡¢£²¡¢£±Ãå¤È²÷Ä´¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½®Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤À¥Ð¥Á¤Ã¤È¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÄ´À°¤ÎÍ¾ÃÏ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÃÏ¤ÏÁ°²óÀï¤È¤Ê¤ë£µ·î£Ç¶¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É£´Í¥½Ð£±£Ö¤È¿åÌÌ¼ÂÀÓ¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤Ë£Ö¥í¡¼¥É¤ò¶î¤±È´¤±¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤À¡£