¡¡¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à£¶¡Ý£µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£²£°Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡ÏÃÂêÊ¨Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡×¤¬¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Çµå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÆàÎÉ´Ö¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥³¡¼¥ë¡¢¥ª¥¿·Ý¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌ¥Î»¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¾®ÀîÆà¡¹»Ò¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤¿¶¤ê¤«¤Ö¤ë¤È¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Ê¤¬¤éÅê¤¸¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¼ê¤òÌ³¤á¤¿Í±ò¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤¿¸å¤Ï¼ê¤òÆ¬¤Ë¤«¤¶¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¾®Àî¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤È¤È¤â¤Ë¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¤¤Ä¤Í¼ª¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ò¤Ä¤±¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤Ï»î¹ç¸å¤Ë£Ø¤Ç¤¤Ä¤Í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤Ã¤Ã¤´¤¯ºÇ¹â¤Ê»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥¥Ä¥Í¤Ê¤Á¤³²Ä°¦¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡¢¡Ö»É¤µ¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Ã¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ã¤ÆÆ¬Êú¤¨¤Æ¤ë¡×¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¤¨¤°¤¤¤ä¤Ð¤¤¡×¡¢¡ÖÇò¤¤È©¤Ë¥¥Ä¥Í¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤·¡×¡¢¡Ö¤³¤Î¤¤Ä¤Í¤µ¤ó¡¢¥ì¥Ù¥Á¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£