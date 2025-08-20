ロッテから新ハードグミ「カジッテ」誕生♡果実感あふれる2種が登場

ロッテから、ひと口でかじる楽しさと果実感が広がる新ブランド「カジッテ」が誕生します。2025年9月16日(火)よりコンビニ・駅売店にて先行発売されるのは、「カジッテ〈グレープ＆マスカット〉」と「カジッテ〈ミカン＆レモン〉」の2種類。ロッテ独自の「果実感引き立て製法」で仕上げたハードグミは、仕事や勉強の合間のリフレッシュにもぴったりです。

果実感を追求した新ブランド「カジッテ」

「カジッテ」は、ロッテがチューインガムの知見を活かし開発した新しいハードグミブランドです。

ハード食感ながらもひと口目から広がる果実感を叶えるために、独自の「ハードグミ専用香料」と「果実感引き立て製法」を採用。

ひとつの商品に2つの味が入ったアソートタイプで、ジューシーな果実感を存分に楽しめます。

選べる2種の味わい＆かわいいデザイン

ラインナップは「カジッテ〈グレープ＆マスカット〉」と「カジッテ〈ミカン＆レモン〉」の2種。80g入りで価格はオープン価格（想定小売価格237円(税込)）と手に取りやすく、小腹満たしにもおすすめです。

パッケージは明るくフレッシュな色合いで、フルーツをダイナミックに描きつつ遊び心あるデザインに♡持ち歩くだけで気分が上がるアイテムです。

発売日とブランドサイト情報

発売は2025年9月16日(火)から全国のコンビニエンスストア・駅売店にて先行販売され、10月14日(火)より全チャネルに拡大予定です。

さらに、ブランドサイトが9月3日(水)0時に公開予定。商品のキャッチコピー「カジる、果実感。」が表現された世界観をぜひチェックしてみてください。

果実感とハード食感で気分をリフレッシュ

ロッテが届ける新ブランド「カジッテ」は、グレープ＆マスカット、ミカン＆レモンの2種類を揃え、ハードな食感と広がる果実感を楽しめるグミです。

80g入りで237円前後と手軽に楽しめるのも嬉しいポイント。仕事や勉強の合間のご褒美に、気分を切り替えたいときのお供にぴったりです。

かわいいパッケージとともに、毎日のちょっとしたリフレッシュタイムに取り入れてみませんか♪