JELEE、待望の新曲「ってゆーか」楽曲配信スタート＆リリックビデオも公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2024年4月より放送され、大きな話題を呼んだオリジナルTVアニメ『夜のクラゲは泳げない』発の匿名アーティスト「JELEE」は、ボーカル&作詞担当のJELEE、イラストレーターの海月ヨル、作曲担当の木村ちゃん、そして動画編集・ミックス担当の竜ヶ崎ノクスの4名で構成された女子高生4人によるクリエイター集団。

これまでにデジタルシングルやミニアルバムのリリースを果たし、JELEE公式YouTubeではゲーム実況などの生配信を定期的に配信し、アニメの枠組を飛び越えて多方面で精力的に活動を展開している。さらに漫画作品のタイアップソングも担当し、その存在感はますます高まっている。

そんな彼女達 “JELEE”が、待望の新曲「ってゆーか」をデジタルリリースした。

今作も、JELEEならではの世界観と音楽性が光る注目の一曲となっており、疾走感のあるバンドサウンドを軸に、ピアノや鉄琴の音が心地良く響くJELEEらしい情緒溢れる一曲だ。そして、タイトルから見て取れるメッセージ性の強い歌詞に注目して欲しい。

●配信情報JELEE「ってゆーか」配信中配信リンクはこちらhttps://jelee.lnk.to/tteyu-ka

ⓒJELEE／「夜のクラゲは泳げない」製作委員会

『夜のクラゲは泳げない』公式サイト

https://yorukura-anime.com

JELEE公式X

https://x.com/jeleechandayo