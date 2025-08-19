にじさんじ最大級の祭典「にじさんじフェス2026」2026年5月16日(土)・17日(日)、幕張メッセにて開催決定！
VTuber/バーチャルライバーグループ・にじさんじが、「にじさんじフェス2026」の開催を発表した。
「にじさんじフェス」は、多種多様な所属ライバーの魅力を凝縮し、来場者のみなさまに「魔法のような、新体験」をお届けする、唯一無二のエンターテイメントイベント。
今回5度目の開催となる「にじさんじフェス2026」の会場は、幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1〜8、開催期間は2026年5月16日(土)・17日(日)。
さらに、2026年5月14日(木)〜2026年5月17日(日)の4日間スペシャルステージの実施も予定している。
本イベントやスペシャルステージに関する詳細情報、チケット情報などについては、後日発表される。●イベント情報
にじさんじフェス2026
2026年5月16日(土)〜2026年5月17日(日)
幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1〜8
スペシャルステージ開催日
2026年5月14日(木)
2026年5月15日(金)
2026年5月16日(土)
2026年5月17日(日)
スペシャルステージは、各日1公演の開催を予定しております。
