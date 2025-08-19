にじさんじ最大級の祭典「にじさんじフェス2026」2026年5月16日(土)・17日(日)、幕張メッセにて開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

VTuber/バーチャルライバーグループ・にじさんじが、「にじさんじフェス2026」の開催を発表した。

「にじさんじフェス」は、多種多様な所属ライバーの魅力を凝縮し、来場者のみなさまに「魔法のような、新体験」をお届けする、唯一無二のエンターテイメントイベント。

今回5度目の開催となる「にじさんじフェス2026」の会場は、幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1〜8、開催期間は2026年5月16日(土)・17日(日)。

さらに、2026年5月14日(木)〜2026年5月17日(日)の4日間スペシャルステージの実施も予定している。

本イベントやスペシャルステージに関する詳細情報、チケット情報などについては、後日発表される。

●イベント情報にじさんじフェス20262026年5月16日(土)〜2026年5月17日(日)幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1〜8

スペシャルステージ開催日

2026年5月14日(木)

2026年5月15日(金)

2026年5月16日(土)

2026年5月17日(日)

スペシャルステージは、各日1公演の開催を予定しております。

