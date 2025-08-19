すとぷり、騎士XなどSTPRの全5グループで初めて歌う合同曲「WACHA☆WACHA」MV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STPR所属の「すとぷり」「騎士X - Knight X -(以下、「騎士X」)」「AMPTAKxCOLORS(以下「AMPTAK」)」「めておら - Meteorites -(以下「めておら」)」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC(以下「すにすて」)」の全グループで歌う新曲「WACHA☆WACHA」のMusic Videoが公開された。

この度公開した「WACHA☆WACHA」は、2025年4月にデビューを果たした「すにすて」を含む、「すとぷり」「騎士X」「AMPTAK」「めておら」の5グループ(STPR Family)がそろって歌う、初めてのグループ合同曲。2025年8月3日(日)〜17日(日)にかけてSTPR Familyや多くのゲストが参加して行われた夏の大型ゲーム配信企画「いちごマイクラ ー 億万長者を目指せ！ ー」の最終日に発表となった。

これまでの合同曲「PEACE」や「STAR to STPR」が胸に響くエモーショナルな雰囲気を持っていたのに対し、本作はライブ会場での一体感を想起させる明るくアップテンポなサウンドが特徴。STPR Familyを応援してくださっているリスナー(ファンの呼称)と一緒に盛り上がれるよう、かけ合いやコール&レスポンスがふんだんに盛り込まれている。

歌詞には、「騎士X」の「しゆん」による「ガチで マジで」や、「AMPTAK」の「あっきぃ」による「ヤッチャイマースWWW」など、STPR Family内で定番となったフレーズを散りばめ、仲の良さや楽しさがまっすぐ伝わる、まさに“STPR Familyの表題曲”ともいえる一曲となった。

Vocal：STPR Creators

すとぷり

莉犬/るぅと/ころん/ジェル

騎士X - Knight X -

しゆん/タケヤキ翔/ばぁう/てるとくん

AMPTAKxCOLORS

あっきぃ/まぜ太/ぷりっつ/ちぐさくん/あっと/けちゃ

めておら - Meteorites -

心音/ロゼ/Lapis/メルト・ダ・テンシ/みかさくん/明雷らいと

すにすて - SneakerStep

にしき/らお/だいきり/たちばな/ゆたくん/やなと/おさでい

Words / Music : 佐伯youthK

Arranged：野口大志

MIX : kain

Illust : 海原カイロ

Movie : ャハギ

＜STPR Familyについて＞

STPR Familyは、株式会社STPRに所属する2.5次元アイドルや歌い手グループ、クリエイター。

2025年8月現在、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5グループが所属し、YouTubeチャンネル登録者数の累計は3,088万800名を超える。

動画配信サイトでの生配信をはじめ、企画動画、歌ってみた、ゲーム実況、ASMRなど多彩なコンテンツでリスナー（ファンの呼称）を魅了。音楽やアニメ、ライブ、イベント、映画、グッズなど幅広いエンターテインメントを通じて、世代や性別を越えて“楽しい”を届け続けている。

2025年4月には東京ドーム、ベルーナドームにて5日間連続でのライブイベントを開催。

