¡Ö¿å¥À¥¦¡×½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤Î·Ý¿Í¥é¥ó¥¯¡¡¾ïÏ¢¤ÎÉÍÅÄ¡¢¿ØÆâ¤ËÇÔËÌÀë¸À¤µ¤»¤¿¾×·â£´°Ì¥³¥ó¥Ó¡¡¡Ö¤â¤¦¤³¤Î¥á¥ó¥ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é²æ¡¹ÌµÍý¡×¡¡¤Ä¤¤¤Ë»þÂå¤¬Æ°¤¯
¡¡£²£°Æü¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢»þ¤ÏÎáÏÂ¼·Ç¯¤µ¤¹¤¬¤Ë£Î£Ï£Î¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¤â¤¦¥é¥ó¥¯³°Àâ¡×¤Î¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£²£°£±£´Ç¯¡¢£±£·Ç¯¡¢£±£¹Ç¯¡¢£²£±Ç¯¡¢£²£²Ç¯¤Ë²áµî£µ²ó¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢£±£´Ç¯£±°Ì¤Î¥Î¥ó¥¹¥¿¤ÏÁ´²ó¤Ç¥Ù¥¹¥È£µÆþ¤ê¤ò·ø¼é¡£Æ±»þ¤Ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤È¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¤â¥Ù¥¹¥È£±£°Æþ¤ê¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤â¥Î¥ó¥¹¥¿¤Ï£µ°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¡×¤ÈÁûÁ³¡£°ìÊý¤Ç£´°Ì¤Ë¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¿ØÆâ¤¬¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¡¢¤â¤¦²æ¡¹ÌµÍý¤Ç¤¹¤ï¡¢¤³¤ì¡×¤ÈÇÔËÌÀë¸À¤·¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¤â¡Ö¤Ê¤Ã¡ª¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¿ØÆâ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤³¤Î¥á¥ó¥ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡×¡¢ÉÍÅÄ¤â¡Ö¤â¤¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡×¤È¹ß»²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë½é¤á¤Æ¥Ù¥¹¥È£±£°¤«¤é³°¤ì¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ï£±£³°Ì¡¢¿ØÆâ¤Ï£±£¸°Ì¡£¿ØÆâ¤Ï£±£·°Ì¤ò¸«¤Æ¡Ö¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¤ËÉé¤±¤Æ¤ó¤Î¤«¤¤¡ª¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡£±°Ì¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢£²°Ì¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡¢£³°Ì¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£