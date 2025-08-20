「プロレス・スターダム」（２０日、後楽園ホール）

夏のシングル最強を決める５★ＳＴＡＲ ＧＰの決勝トーナメントが行われ、準々決勝で新日本プロレスのＩＷＧＰ女子王者・Ｓａｒｅｅｅ（ブルースターズＢ組１位）と渡辺桃（同３位）が激突。渡辺が１５分１３秒、ピーチサンライズでＳａｒｅｅｅを撃破。準決勝（２３日、東京・大田区総合体育館、決勝も）進出を決めた。

大ブーイングが鳴り響く聖地に、大歓声に起こり「桃」コールがこだました。朱里から同ベルトを奪取して以降、スターダムファンからブーイングを集め続けるＳａｒｅｅｅを渡辺が破った。変形裏投げで３カウントを奪われそうになるなど、幾度もピンチをＨ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）の介入で回避。イス攻撃をズバリと決め、最後はピーチサンライズを決めて乱戦を制した。

渡辺は「これが本物のプロレス」と勝ち誇ると「プロレスは奥が深いんだよ。私からしっかり学ぶんだな」と勝ち誇った。ヘイトの小波が乱入し「さすがの嫌われようだなＳａｒｅｅｅ。そんなお前にチャンスをやろう」とベルト挑戦を要求した。

Ｓａｒｅｅｅは「お前のやり方に負けてメチャクチャ悔しい。でもな、ニコニコ笑っていられるのは今のうち。覚えていろ」と渡辺に負け惜しみ。その上で今リーグ戦で敗れた小波に「まぐれで勝っただけで、お前にＩＷＧＰのベルトは似合わない」と挑戦を受諾。８・２３大田区大会での選手権が決定的となった。

Ｓａｒｅｅｅはバックステージで「自分が情けない」と悔しがった。リーグ戦敗退の小波の挑戦表明については「私に勝って、気持ち良かったかもしれないが、アイツの５★ＳＴＡＲの結果を見て、スターダムファンは何も思わないの？アイツは私と新人に勝ったくらい。それで挑戦をファンが認めているの、マジでダサえよ、お前ら全員。お客さんが見たいならやる。８・２３アイツに現実を見せてやるん」と、ファンにダメ出しし、闘志を燃やした。

渡辺は準決勝で安納サオリと激突。もう一方の準決勝では、なつぽいを破った吏南と、上谷沙弥を撃破したＡＺＭが対戦する。