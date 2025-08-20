Photo: ヤマダユウス型

装い、一新。

Nothingから、およそ2年ぶりとなるフラッグシップスマホ「Phone (3)」が登場しました。発売日は2025年8月28日、価格は12万4800円から（RAM12GBモデル。公式ストア価格）。公式サイトのほか、楽天モバイルでも取り扱いアリ。

ひとつ前のフラッグシップ「Phone (2)」の登場以降は、「Phone (2a)」、「Phone (3a)」、あと海外向けとして「Phone (3a) Pro」などのモデルがリリースされてきました。いずれもaがついたバリエーションモデルなんですよね。

Photo: ヤマダユウス型

満を持して登場した、not-aなフラッグシップが今回の「Phone (3)」。

本日開催された発表会でタッチ＆トライできましたので、まずは一新されたデザインを見てください。

光る背面は、かたちを変えて継承

歴代のPhoneシリーズは、背面にLEDで光るラインをあしらったglyph interfaceが特徴でした。が、「Phone (3)」ではそれが変化。

Photo: ヤマダユウス型

変わりに実装されたのが、背面右上に見えるglyph matrixという直径25mmほどの小さなLEDディスプレイです。

従来のglyph interfaceより主張を抑えつつも、遊び心と実用性、それに可能性を秘めた要素になります。何も表示していない場合は、写真のように真っ黒。

写真で親指を置いているところにある白い丸が、glyph matrixを起動するためのパッド。 Photo: ヤマダユウス型

本体の裏面、ボリュームボタンの隣にある丸いパッドを押すと、glyph matrixにドット絵で情報が表示。丸パッドにはハプティックな振動があり、ブルっとした押した感がありました。

現時点で表示できる情報は、時刻、ストップウォッチ、バッテリー残量、通知表示、録音時の波形表示などなど（設定で変更可能）。また、ミニアプリ（glyph toy）を表示させることもできます。

Photo: ヤマダユウス型

例えばこちらはルーレット。コンビニに買い出し行く人を決めるなど、友達との盛り上がりをサポートしてくれる小粒なゲーム機能ですね。

Photo: ヤマダユウス型

glyph toyは開発者向けのSDKが配布されており、ユーザーが自作することも可能。動画をドット絵に変換して表示したデモ映像もあったので、glyph matrixはこれからもっと面白い要素になっていきそうです。

Photo: ヤマダユウス型

ディスプレイ、非常に綺麗でした。6.67インチのAMOLEDディスプレイで、最大輝度は4,500ニト。ベゼル幅も1.87mmと細く、フラッグシップらしいリッチな画面占有率が味わえます。解像度は1.5K。

Photo: ヤマダユウス型

側面はアルミフレーム。「Phone (3a)」もアルミでしたが、こちらの方が金属っぽさが残されていて上質な印象です。

Photo: ヤマダユウス型

あと、デスクに置いた際にグラつかなかったのが個人的に推しポイント。レンズの配置こそ独特ですが、水平に並んだレンズの高さを合わせてくれているおかげかテーブルの上で安定していたのは意外でした。

最近のスマホってカメラ性能は重要視してるけど平置きしたときの安定感はあまり意識されてない気がするので、ここは地味に嬉しい。

SoCはSnapdragon 8s Gen 4、バッテリーは5,150mAhで15Wのワイヤレス充電対応。FeliCa、おサイフケータイ、eSIM、IP68の防水防塵にも対応。フラッグシップと呼ぶにふさわしいスペックです。

外見だけでなく、内面にも個性を

Nothing Japanのマネージングディレクター黒住吉郎氏が繰り返し語った言葉が「ユーザーがクリエイティブになれるように」というもの。

Photo: ヤマダユウス型

「Phone (3)」のデザインやソフトウェアは随所に遊び心があり、遊び心とはすなわち創造性。ユーザーが自作できるglyph matrixはその象徴ともいえますね。わかりやすい背面LEDがなくなっても、そのクリエイティブなマインドはしっかりと受け継がれていました。

Photo: ヤマダユウス型

まさに、内外ともにフラッグシップ然とした一台。このスマホを使う自分を妄想するとワクワクしてしまうのは、ガジェット欲にしっかり刺さっているからなのでしょう。