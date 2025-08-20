【GUのセール】大人は何買う？→ 長く使える「高見えボトムス」が狙い目！

夏も後半戦に入り、夏物セール真っ最中の今、気になるアイテムをお得に手に入れられるチャンスです。【GU（ジーユー）】のセールで何を買おうか迷ったら「高見えボトムス」をチェックしてみるのがおすすめ。きれいめにもカジュアルにも着こなしやすく、プチプラには見えないものが勢ぞろい。そのなかでも今回は、長く活躍してくれそうなボトムスを紹介します。

甘すぎないのがちょうどいいフレアスカート

【GU】「ライトデニムフレアマキシスカート」\1,990（税込・セール価格）

フェミニンなフレアシルエットを、デニム素材で程よくカジュアルダウンしたロングスカート。甘さ控えめな雰囲気で、大人世代にも取り入れやすい一枚です。縦に入ったパネル切り替えがすっきりとした印象で、シンプルにTシャツと合わせただけでもサマ見えを狙えそう。季節を問わず着られるので、これから長く活躍してくれそうです。

軽やかさが魅力のプリーツスカート

【GU】「シアーニットフレアスカート」\1,490（税込・セール価格）

透け感のあるシアー素材が涼しげな印象の、高見えニットフレアスカート。暑さが残る時期にも爽やかに着られそうです。腰まわりは広がりすぎずすっきりとした印象に。裾がふわっと揺れてフェミニンさを引き立てくれる、この価格とは思えないこだわりのデザインです。ジャケットと合わせても重たく見えにくく、秋口まで軽やかなコーデを楽しめそう。

小さめドット柄が大人可愛いゆるっとパンツ

【GU】「ドットプリントプルオンパンツ」\1,990（税込・セール価格）

ドレープ感がある素材で、ストンと落ちるシルエットが魅力のドット柄ワイドパンツ。リラックス感がありながらも、タック入りのデザインで上品に見え、程よいきちんと感があるのもポイント。小さめのドット柄は甘くなりすぎず、きれいめなトップスとも好相性。モノトーン配色で合わせやすく、コーデの主役として活躍してくれそうです。

ウエストマークがポイントのきれいめパンツ

【GU】「ベルテッドワイドパンツ」\990（税込・セール価格）

タック入りで腰まわりをすっきり見せつつ、脚のラインはたっぷりワイドなシルエットで体型をカバーしてくれそうなパンツ。ウエストのベルトがアクセントになり、自然にメリハリをつけてくれます。目線を上に引き上げて脚長効果も期待できそう。スタイルアップを狙えそうな高見えパンツは、シンプルで着回しやすく頼れる存在です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N