西武は２０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に４―５の惜敗で３連敗。借金は今季ワーストの「９」となり自力ＣＳ進出の可能性が消滅した。

先発の松本航投手（２８）が２回に相手４番・山川に２０号先制ソロを打たれ先制されたが４回、味方の４番・ネビンが２戦連発となる１３号２ランですぐに逆転に成功した。

しかし、松本はその裏、牧原に初球フォークを２号ソロとされ試合は２―２の振り出しに戻った。結局、松本は５回３安打２失点。２０２４年４月７日日本ハム戦（エスコン）以来の勝利とはならなかった。

降板後、松本は「初回は無失点で終えるという強い気持ちを持って今日の試合に挑みしっかりとクリアすることができました。２回以降は、１点でも少なく終えることを考え投げていました。本塁打を２本打たれてしまいましたが、そのあとは、抑えることができたのでよかったです。カウントを悪くして本塁打を打たれるケースがあったので、次回に向けて修正していきたいと思います」とこの日の投球を振り返った。

試合は７回、３番手・山田陽翔投手（２１）が代打・中村晃の適時二塁打、野村勇の１２号２ランで３点を失い突き放された。

９回にデービスの３号２ランで１点差まで詰め寄った西武だったが、反撃もここまで。要所で打たれた３発に泣きホークス戦の通算成績はこれで８勝１４敗となった。