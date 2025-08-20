ボートレース芦屋の「九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦」は２０日、準優勝戦が行われた。

安河内鈴之介（２１＝福岡）は準優１１Ｒ、２コースから手堅く差して２着。地元強豪が揃ったシリーズで目標の予選突破をあっさりクリア。オール福岡（正月戦、ＧＷ戦、お盆）で初の優出まで果たすと「良かったです」とレース後は満面の笑みを浮かべた。

相棒９号機は２連率５５％でエース機候補の一つ。前検から手応えをつかんでいただけあって、動きは軽快で日ごとにすごみを増している。「若干、伸びの方がいいけど、４日目にペラを叩いてからは出足、回り足の上積みもできている。好バランスだし優勝戦に入っても足負けはない。スタートも見えているし気になるところはない。このまま行くつもりです」と仕上がりは良好だ。

今年は当地フレッシュルーキーに選ばれたため芦屋のあっせんが増加。誰よりも多く、この水面を走っているアドバンテージを遺憾なく発揮している。「コースは遠いけど展開を突けるように頑張ります」と謙虚に話すが、大外でも不気味な存在であることは間違いない。６コースから突き抜けて波乱の使者となる。