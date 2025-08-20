◇明治安田J1リーグ第30節 町田3―1G大阪（2025年8月20日 町田GIONスタジアム）

FC町田ゼルビアはG大阪に3―1で快勝し、連勝を8に伸ばした。1―0の後半16分に6戦ぶりの失点を喫し、J1記録の6試合連続完封勝利を逃したが、1―1の後半33分にDF林幸多郎（24）が決勝点。暫定ながら4月以来となる首位に立った。

町田の連勝街道は止まらない。黒田剛監督は試合後会見で勝ち続けるからこその難しさを口にしながら、選手たちの奮闘を称えた。

「連勝、連勝とは言っても、一番難しいのはメンタル、思考を保ちながらフレッシュな気持ちで入っていくこと。サッカー選手というより、一人の人間として難しい。いい状況であればあるほど、ちょっと浮かれてしまったり“このくらいでいいだろう”とか、自分のさじ加減が出始めるタイキングだけど、そこを選手たちがわきまえて一切ブレることなく、町田のサッカーをやろうとまとめてくれた」

前半17分、FW羅相浩（ナ・サンホ）の左CKにDF昌子が頭で合わせて先制。だが、後半16分、自慢の守備が6試合ぶりに失点を喫する。連続無失点勝利が5で止まり、J1記録の6戦連続完封勝利を逃した。