お笑いタレントのなかやまきんに君（46）が20日、ファストフード店の発表会に、たまご形のかぶりものを着用した姿で登場。たまご愛やネタ作りについて語りました。

■「なかやまきんに君で〜す！ パワ〜！」

なかやまきんに君が登場したのは、『ケンタッキーフライドチキン「とろ〜り月見」シリーズ発表会」です。頭にたまごのかぶり物を着用して登場し、「ヤ〜！ どうも〜やってまいりました！ Chief Tamago Officerに就任いたしました、なかやまきんに君で〜す！ パワ〜！」と、元気よく挨拶しました。

■1日のスケジュールは？

イベントでは、1日のスケジュールを書いたボードを出し、「朝だいたい7時ぐらいに起きまして、朝食を食べます。この時は、まだたまごを食べていないんですよ。その後は、ネタ作り。やはり、朝起きたときにネタ作りすると、すごく頭の回転が速いと聞きましたので。ちなみに、22、23年新しいネタはできてないんですけれども、一応ネタ作りしております」と明かした、なかやまきんに君。

さらに、「そして、トレーニングにいきますね、午前中に。この後です！やはり、トレーニングをした後というのは良質なタンパク質、色々な栄養素が必要なので、僕はここでお昼にたまご3個食べます」と、コメント。

そして、「私は、ゆでたまごで食べます。ちなみに、これだったら最高の半熟のゆでたまごの作り方を知っていまして。殻もスルっとむける、一番いいゆで加減っていうのを、私研究に研究を重ねておりますので」と、たまご愛あふれる様子で話しました。

■「ややウケ？」と苦笑い

そして、夜になると明日のたまごの準備をするそうで、「これもスケジュールに入れてるのかい！ おい！ですね」と、自身でツッコむと「ウケてますか？ 全然音が聞こえないもんで」と司会者に問いかける場面も。司会者は「ややウケでございます」と答えると「ややウケ？ まあそうですよね」と、苦笑い。

続けて、「毎日食べておりますので、明日のゆでたまごを切らさないように、ここでゆでたまごを作って準備をしておく。前の日に準備をしておきます。そして、夜、3個。これもゆでたまごでいただきます。全然飽きないですね」と、話しました。

さらに「夜からネタ作り。やはり、明日の仕事で“何か新ネタができないかな”って。これは欠かさずやってますよ。ちなみに、二十数年間できておりません」と明かすと、またもや「ウケてますか？ ウケてますよね」と確認し、今度は安心した様子のなかやまきんに君。

そして、「たまごは毎日毎日、バランスよく時間を分けてですね、5個食べております」と話すと、司会者は「6個でしたよ」と、訂正。すると、「あ！ ほんとだ。これ間違えてる」と、おっちょこちょいな一面を見せ、「“たまご”だけにちょっと盛っちゃいましたよね」とコメントすると、司会者は「どういうことですかね」と話すも、「今一番ウケました」と伝え、なかやまきんに君は「今ウケました？ ありがとうございます」と、笑顔で答えました。