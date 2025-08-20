­à¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó­á¥­¥ã¥éÈÓ¤¬ÏÃÂê¤ÎÃÝÆâÍ³·Ã(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@yoshie0takeuchi¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤Ð¤¤¤­¤ó¤Þ¤ó¤¬¡ª

¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ÃÝÆâÍ³·Ã¤¬2ºÐ¤ÎÌ¼¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿­àÃÂÀ¸Æü¤´ÈÓ­á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤Ï¤Ã¤Ô¤Ð¡¼¤¹¤Ç¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÎÁÍý¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£ ¡Ö#¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÂç¹¥¤­¤Ã»Ò¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤Ð¤¤¤­¤ó¤Þ¤ó¤Î­à¥­¥ã¥é¤´ÈÓ­á¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

ÃÝÆâÍ³·Ã¤¬¾Ò²ð¤·¤¿­à¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤´ÈÓ­á
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@yoshie0takeuchi¤è¤ê)
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦ÃÝÆâÍ³·Ã(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@yoshie0takeuchi¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡¢¥Ð¥¤¥­¥ó¥Þ¥óÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¥Ð¥¤¥­¥ó¥Þ¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¥¹¥´¤¤¡×¡ÖÍ³·Ã¥Þ¥Þ¤Ë´Å¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£


 