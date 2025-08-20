◆ソフトバンク5―4西武（20日、みずほペイペイドーム）

本拠地のみずほペイペイドームでは、この夏休み最後となった一戦を勝ちきった。これでチームの貯金は節目の30に到達。優勝マジックを点灯させてVへまっしぐらの阪神よりもお先に、両リーグ最速で大台に乗せた。

最後を締めたのはもちろん、シーズン途中から新守護神となった杉山だ。3点リードの九回。6番デービスの2ランで1点差に詰め寄られたが、それもご愛嬌（あいきょう）とばかりに後続を打ち取り、勝利に導いた。

小久保監督は1点差まで追い上げられた杉山について「全然（問題ない）」と意に介さず。さらに「（リードは）3点でしょ。クローザー（にとって）は一番難しい点数ですからね。勝ちきればいいんです」と全幅の信頼を寄せていることを強調した。選手も、ファンも、同じ思いだろう。

これで杉山の今季セーブ数は20となった。不振のオスナに代わって抑え役を任されるようになったのが、6月の交流戦最終週であることを考えると、そこから40試合あまりで荒稼ぎしたことになる。チームがV戦線に浮上していったのも杉山の活躍があってこそだ。

加えて、恐れ入るのは抜群の安定感だ。今季、セーブ機会での登板は失敗がない。要するに、セーブ成功率100％だ。24セーブでリーグ1位の西武平良も射程圏に捉えており、自身初タイトルも現実味を帯びてきた。（石田泰隆）