◆ウエスタン・リーグ ソフトバンク3―4阪神（20日、タマスタ筑後）

ソフトバンク2年目の廣荑隆太内野手（24）が課題克服のために新たな形を模索している。

変えているのは打席でのタイミングの取り方だ。これまでは両脚を大きく広げ、左脚の小さいステップでタイミングを取っていた。ただ、現在は投手が投球モーションに入り始める前に左脚を右脚の方に引く形でタイミングを取っている。

「直球に差し込まれることが多かったので早くタイミングを取るようにした」

多少、差し込まれても持ち前のパワーで逆方向に長打を放てることが長所だが、引っ張り方向へ強い打球が打てないことが課題だという。「引っ張り方向はポイントが近くて打球が上がらず、引っかけてしまう傾向にある。タイミングを早く取ることによっていい打球が増えてきた」。新しい形が実を結び始めている。

「8番二塁」で出場したこの試合は6回2死満塁でカウント3―1から真ん中付近の直球を右前にはじき返す適時打を放った。ただ、「結果的には（適時打になって）良かったけど、あそこは引っ張りたかった」と悔しさもにじませる。この試合は2つの四球も選んで、3出塁。試行錯誤をしながら納得する形を見つける。（大橋昂平）