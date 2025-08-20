◆ソフトバンク5―4西武（20日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの中村晃外野手（35）が、代打で決勝打を放った。同点の7回1死二塁で登場し、勝ち越しの右越え適時二塁打をマークした。

3試合ぶりにスタメンを外れた中村は、5回が終わった頃から準備を始めた。ベンチ裏でバットを振り、出番に向けて体を温める。7回表、味方の守備中、首脳陣から裏の攻撃で代打起用の可能性を伝えられた。「先頭が出て、（次打者が）バントをしてというイメージもしっかりできていた。そこは準備しやすかった」と振り返った。

その7回表は先発の上沢直之が7回1死満塁の大ピンチを無失点。中村もその姿を目に焼き付け、気持ちを高めていったようだ。「ああいうところを抑えて、次の回にチャンスが来るんじゃないかなと予想はしていた。予想通りにというか、何とか勝ちをつけたいと思っていました」

本拠地におなじみの登場曲が流れ、盛り上がりは最高潮に達した。「狙いとかはあまりないですね。ストライクゾーンに来た球をしっかり打てたかなと思います」。3番手・山田陽翔の3球目をはじき返した。

「今日は本当にいい場面でいいバッティングができたので良かったと思います。何より勝てたのが良かった」。気づけば通算1500安打までのカウントダウンも3とした。近藤健介の復帰から代打起用が増え、そのペースは落ちていた。「ちょっと前の方が（記録を）意識していたかもしれないです。最近はそれどころじゃないというか、チームが勝つことが大事なので。次の日本ハム戦もそうですし、ここから先、落とせる試合はない。個人的なことよりチームのことになる」ときっぱり言い切った。

小久保裕紀監督は「（中村）晃が見事に決めてくれた。あそこしかないところで打つんですからね。去年の経験も生きている。今年はいろんな役割でスタメンならスタメン、代打なら代打で役割を果たしてくれる」と最敬礼。在籍チーム最長18年目のベテランが優勝争いの佳境で頼りになる。（小畑大悟）