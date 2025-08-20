◆ソフトバンク5―4西武（20日、みずほペイペイドーム）

天敵にまたひねられた。5位の西武は3連敗で今季ワーストの借金9。自力でのクライマックスシリーズ（CS）進出の可能性が消滅した。

ソフトバンクの上沢には前回13日の対戦を含めて今季3戦3敗を喫していた。右肩違和感の西川を欠く打線は源田を1番、高松を2番にいずれも今季初起用するなど打線を組み替えた。

それでも、つながらなかった。上沢の前に毎回の12三振を計上。中でも1、2番は上沢に計5三振を奪われた。西口監督は「前回より（上沢の）球の切れは良かったが、うちの1、2番があまりにも散々な結果」と評した。

同点の7回1死満塁の好機では炭谷、代打の村田が連続三振に倒れた。西口監督は「そういうチャンスでいつも点を取れないというところ」と嘆く。その裏に3番手の山田が3点を失い、勝ち越された。結局、上沢には今季4戦4敗となった。

西口監督は自力でのCS進出の可能性消滅について問われ「他力でもいいから、頑張ってそこ（CS）だけは目指す」と懸命に前を向いた。（林 原弘）