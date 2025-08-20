»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¥×¥í¥²¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¡¡Â¿ÅáÎ®¤Î³èÌö¤¬²ÄÇ½¤ÊÍýÍ³¸ì¤ë¡ÖËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¡Ä¡×
Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖCrazy Raccoon¡×²ÃÆþÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»³ÅÄÎÃ²ð
¡Ö¥²¡¼¥Þ¡¼¤ò¤«¤Ã¤³¤è¤¯Ì¥¤»¤ë¡×¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëesports¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·Æü¡¹ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥²¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡ÖCrazy Raccoon¡×¡£ËÜ¥Á¡¼¥à¤ËHey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¡¼¥à¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¤¬¡ÈLEO¡É¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
²ÃÆþ¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤êCrazy Raccoon¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ª¤¸¤¸¤È¤ÏÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢2Ç¯°ÌÁ°¤Ë¤ª¤¸¤¸¤È¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡ØÎÃ¤Á¤ã¤ó¤¬CR¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËÍ¤â¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
»³ÅÄ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯¤ËYouTube¥²¡¼¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØLEO¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡Ù¤ò³«Àß¡£³«Àß°Ê¹ß¡ØApex Legends¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Äê´üÅª¤Ë¼Â¶·ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢º£Ç¯¤Î5·î¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖËÍ¼«¿È¡ØLEO¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡Ù¤Ï°ì¿Í¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤«µ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÇÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤ÎÊÔ½¸¤Ê¤É¤âÈ¯Ãí¤«¤éÊÔ½¸¤Þ¤Ç°ì¿Í¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÇÐÍ¥¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Crazy Raccoon¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤»Ù¤¨¹ç¤¨¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë»ê¤ê¡¢»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ2Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ¾µÂú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
»³ÅÄ¼«¿È¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»öÎã¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ú¤·¤ß¤À¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¡¢ÇÐÍ¥³èÆ°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤ÉÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë»³ÅÄ¤À¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â1Æü1²ó¤Ï¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤â¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý»²¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡Ö2»þ´ÖÄøÅÙ¡×¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢1Æü3¡Á4»þ´Ö¿²¤é¤ì¤ì¤Ð¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÂÎ¼Á¤Ç¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Å»ö¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»³ÅÄÎÃ²ð
¡Ö¥²¡¼¥Þ¡¼¤ò¤«¤Ã¤³¤è¤¯Ì¥¤»¤ë¡×¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëesports¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·Æü¡¹ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥²¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡ÖCrazy Raccoon¡×¡£ËÜ¥Á¡¼¥à¤ËHey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¡¼¥à¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¤¬¡ÈLEO¡É¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»³ÅÄ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯¤ËYouTube¥²¡¼¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØLEO¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡Ù¤ò³«Àß¡£³«Àß°Ê¹ß¡ØApex Legends¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Äê´üÅª¤Ë¼Â¶·ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢º£Ç¯¤Î5·î¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖËÍ¼«¿È¡ØLEO¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡Ù¤Ï°ì¿Í¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤«µ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÇÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤ÎÊÔ½¸¤Ê¤É¤âÈ¯Ãí¤«¤éÊÔ½¸¤Þ¤Ç°ì¿Í¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÇÐÍ¥¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Crazy Raccoon¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤»Ù¤¨¹ç¤¨¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë»ê¤ê¡¢»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ2Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ¾µÂú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
»³ÅÄ¼«¿È¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»öÎã¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ú¤·¤ß¤À¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¡¢ÇÐÍ¥³èÆ°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤ÉÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë»³ÅÄ¤À¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â1Æü1²ó¤Ï¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤â¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý»²¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡Ö2»þ´ÖÄøÅÙ¡×¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢1Æü3¡Á4»þ´Ö¿²¤é¤ì¤ì¤Ð¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÂÎ¼Á¤Ç¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Å»ö¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£