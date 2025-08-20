「ロッテ５−３楽天」（２０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが今季初めて４番に座った山口の２試合連続の本塁打となる決勝弾で快勝。連敗を２で止めた。

同点で迎えた七回、２死二、三塁。山口はカウント２−２からの２番手・西垣の真ん中低めの１４３キロの変化球をとらえ、弾丸ライナーで左中間ラッキーゾーンに運ぶ４号３ラン。大歓声で迎えられ、ベンチでもみくちゃにされた。

「球場暗くなって気づいたって感じです。打球、見えてなかったし、全力で走ってました。左中間に抜けたかなと思ったんすけど、まさか入るとは思わなかったです」。本塁打の瞬間、スタジアムが暗点。それで気付いた一発だった。

昨季開幕戦で４番で起用されたが、結果を残せず４月１２日を最後にその座から外れた。それ以来の４番だった。吉井監督は「本当は（先発の）古謝投手から打てるかなと思って４番にしたんですけども、リリーバー（西垣）、球が速い子が出てきたんで、山口のスイング合うかなと思ったんですけど」と振り返った。

今季は５月１４日に昇格したが６月４日に降格していた。８月５日の再昇格以降は８戦４発の大暴れ。「やりかえしたい気持ち」と誓って臨む。試合のない１２日が２５歳の誕生日だった。お立ち台で「ハッピーバースデーを打席で聞きたかった」と明かすと、ヒーローインタビュー後に右翼席から演奏があった。「マジで嬉しかった」。２日遅れのハッピーバースデー。耳に届くファンの祝福が心地よかった。