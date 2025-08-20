¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÇÃË½÷¤¬¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×20Âå½÷À¤¬·ì¤òÎ®¤·¤Æ»àË´¡¡»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¡¡Æ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊýÄÉ¤¦¡¡¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»Ì±¤«¤é¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤ÇÃË½÷¤¬¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î6³¬¤Ë¤¢¤ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¡¢20Âå¤Î½÷À¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬È¯¸«¡£ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÌÊó¤·¤¿½»Ì±¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÃË¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£