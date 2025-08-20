次回 8月27日（水）よる10時に第8話を放送 當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜日よる10時放送）。

青春ドラマの金字塔と称された映画『ちはやふる』シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちの青春を描いている本作。本日8月20日（水）に放送した第7話では、藍沢めぐる（當真あみ）と、瑞沢高校の月浦凪（原菜乃華）の過去が明かされた。

幼馴染で姉妹のように育っためぐると凪は、小学生のとき、偶然出会った綾瀬千早（広瀬すず）に誘われ、公民館での『競技かるた教室』に一緒に行く約束をしていた。が、受験に失敗し両親を失望させてしまっためぐるは、迎えに来た凪にそっけない態度をとり、公民館とは別の道へ駆け出したのだった…。

また第7話では、ついに全国大会東京都予選の日がやってきた。開会式で名人・綿谷新（新田真剣佑）は、自身も高校最後の年にこの大会に挑戦し派手に負けてしまったことを告げ、「過去の選択はやり直せないけど、それを正解にしていくことなら今からでもできます。今日は存分に力を発揮して、正解にしていってください」と選手たちに熱いエールを送った。

映画シリーズから10年が経ち名人となった綿谷新を演じる新田は、「久しぶりに帰ってきたんだなと思いながら撮影してました」というも、かるたは体が覚えていたそうで、「10年経っても、やっぱりかるたは体に染みついていたので、ブランクを感じなかったです。自分の素振りとか、札をとっている瞬間とか、音の聞こえてくる速さとか」と、番組公式TikTok公式アカウント（@chihaya_koshiki）でのインタビューで語っている。

さらに新田は「『ちはやふる』という作品は？」と尋ねられると、「原点でしかない」と告げ、「『ちはやふる』がなかったら今の僕はいないというくらい。名前もいただきましたし。とても大きな存在です。この作品は」と『ちはやふる』が特別な作品であることを明かした。

新田は、映画『ちはやふる』への出演をきっかけに、役名の「綿谷新（わたや・あらた）」から一字をもらい、2017年に新田真剣佑へ改名した。原作者の末次由紀先生から承諾を得たうえで、芝居を志すきっかけとなった作品から、初心を忘れないために「新（あらた）」の字を取り入れたことで知られている。

8月27日（水）放送の第8話では、野村周平が瑞沢高校OB・真島太一役で出演。本作のプロデューサー・榊原真由子は「8話の二人の登場シーンを見たら、皆さんもきっと胸が熱くなると思います」とコメントしている。

■プロデューサー 榊原真由子 コメント

本日放送した7話で、新田真剣佑さん演じる綿谷新がちはやふるに帰ってきてくれました！

開会宣言をする新を見て涙を流すエキストラ参加して頂いた方々もいて、その存在感に圧倒されました。

そして来週放送の8話では野村周平さん演じる真島太一がついに登場します！

かけがえのない友人であり、恋もかるたもライバルだった太一と新。その2人の10年ぶりの邂逅の形を模索し続けました。

8話の二人の登場シーンを見たら、皆さんもきっと胸が熱くなると思います。

喜んでちはやふるの世界に帰ってきてくださった野村さんと真剣佑さんに心から感謝しております。

お二人の、一切のブランクを感じないかるたにもご注目ください。

ここから最終章、映画キャストも続々登場して1秒も見逃せない展開が続きます。

ぜひ、楽しんでご覧いただけたら嬉しいです。

■第8話 ドラマは最終章に突入

第8話のあらすじは「ストーリー」ページにて公開中。ドラマは最終章に突入、梅園高校と瑞沢高校の対戦を描く。

「ストーリー」ページ：https://www.ntv.co.jp/chihayafuru-meguri/story/

TVerでは、第1話〜第3話と最新話を見逃し配信中。

TVer：https://tver.jp/series/srbwuwkwd87

■第7話 場面写真

■「ちはやふる−めぐり−」概要

