¡Úºå¿À¡Û°Ë¸¶ÎÍ¿Í¤¬£¶²ó£²¼ºÅÀ¤â±ç¸îÆÀ¤é¤ì¤º£¶ÇÔÌÜ¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò£±¤Ä¸º¤é¤·¡Ö£²£°¡×
¡¡ºå¿À¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤Î£±£±£±µå¤òÅê¤²¤Ê¤¬¤é¤â£¶²ó£·°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç£¶ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¥¹¥³¥¢¤Ï£±¡½£²¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢½é²ó¤Î£²¼ºÅÀ¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò£±¤Ä¸º¤é¤·¤Æ¡Ö£²£°¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Îº¸ÏÓ¤Ï¡Ö·ë¶É¡¢º£Æü¤â½é²ó¤Ç¤¹¤«ÀèÀ©ÅÀ¤È¤é¤ì¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Á´¤Æ¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¤À¡£ÀèÆ¬¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¡¢ÅÄÃæ¡¢²¬ÎÓ¤Ë£³Ï¢ÂÇ¤òµö¤·¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¤Ï¥Ü¥¹¥é¡¼¤ËÍ··â¤Ø¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·£²ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡££²²ó°Ê¹ß¤Ï½¤Àµ¤·¡¢¹ßÈÄ¤¹¤ë£¶²ó¤Þ¤Ç¥¼¥í¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡ÖÄã¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½¸¤á¤ÆÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥º¥à¤¬½Ð¤¿¡×¤È½¤ÀµÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÍðÄ´¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡£·Æü¤ÎÁ°²óÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤Ï½é²ó¤Ë£±¼ºÅÀ¡£¤½¤ÎÁ°¤Ï£··î£³£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç½é²ó¤Ë£³ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é²ó¤Î¼ºÅÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÂç»ö¡£ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢£¶²ó£²¼ºÅÀ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£¶²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕÅÀ£³ÅÀ°ÊÆâ¡Ë¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï½é²ó¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½é²ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¡Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¡Ë¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¤ì¤¿¤·¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£»ö¼Â¤È¤·¤Æ£³»î¹çÏ¢Â³¤Ç½é²ó¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤È¤Ü¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ø´ø´±¤¬½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÇ¯´Ö¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Î®¤Î¡Ö¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥¢¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥¤¡×¤ÎÀº¿À¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À»î¹ç¤Ï£³£²»î¹ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££¶·î£¸Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¡¢ÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¹¥Ä´¤Ê¤À¤±¤Ë£Ö»ú²óÉü¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¡£¸½¾õ¤Î£µ¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£°£´¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¿·¿Í²¦¤È¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ê¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£