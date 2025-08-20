「ロッテ５−３楽天」（２０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

楽天が痛恨の逆転負けを喫するも、試合後の三木監督は前向きな言葉で試合を振り返った。

初回に黒川の先制打、四回には堀内の適時内野安打と２点を奪ったが、五回に先発・古謝が同点とされた。結果的に勝敗を分けた七回の攻防では、先頭の中島が左前打で出塁も、続く村林が相手の好捕に阻まれる形で二直の併殺プレーに倒れた。

すると、直後には先頭の友杉の打球を、左翼・ゴンザレスがグラブをはじいて捕球できず（結果は二塁打）。その後、２番手・西垣が懸命に踏ん張るも、２死二、三塁から最後は決勝３ランを被弾した。

試合後の三木監督は七回の攻防だけを見つめるのではなく、「いいプレーもたくさんあったから。あんまり悲観的にならずに、また明日と思います」と前向きな言葉で振り返った。二塁・黒川や遊撃・宗山、三塁・村林など内野陣の好守が何度もあったことも含め、２カードぶりのカード勝ち越しをかけた次戦に目を向けた。

またゴンザレスのプレーに関しては、「古謝のことを考えたら、キャッチしてほしかったなと思うけど」としながらも、「あれも野球やなと思います」と話した。

古謝も「欲を言えば外野に飛ばすんじゃなくて、内野で三振とか、先頭を切るという部分ではああいう場面で打たせた自分のミスかなと思うので、毎回打ってくれていますし、そこばかりは責められない」と自らを責めた。