¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè30Àá¡¡¿À¸Í1-0¹­Åç¡Ê2025Ç¯8·î20Æü¡¡E¥Ô¡¼¥¹¡Ë

¡¡¿À¸Í¤¬¹­Åç¤Ë1¡½0¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö2¡×¤Ç»ß¤á¡¢2°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥Á¡¼¥à3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢DF±Ê¸Í¾¡Ìé¡Ê30¡Ë¤Îº¸Â­¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡Á°Æü19Æü¤Ë¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤äÆÀÅÀ¤Î´ØÍ¿¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Ï¡ÈÍ­¸À¼Â¹Ô¡É¤ÎÆ¯¤­¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö´¶¿¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£åºÎï¤Ê·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉËÍ¤Î¥­¥Ã¥¯¤ÎÁÀ¤¤¤ÈÌ£Êý¤ÎÁÀ¤¤¤¬¹çÃ×¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤¿¤é¡È²¿¤«¤¬µ¯¤­¤ë¡É¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¸åÈ¾42Ê¬¤Î±¦CK¡£¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¹­ÅçGKÂçÇ÷·É²ð¤¬¿¨¤ì¤Ê¤¤±Ô¤¤µ°Æ»¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÇÛµå¤·¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡£

¡¡¸åÈ¾14Ê¬¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤ÊÄ¾ÀÜFK¤ÇÁê¼ê¼éÈ÷¿Ø¤ò¶¼¤«¤·¤¿¡£¡Ö1ÅÀ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ2ÅÀ¡¢3ÅÀ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤ÏËè»î¹ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì¤ÄÆÀÅÀ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£ºòÇ¯¤Þ¤ÇDF½éÀ¥Î¼¡Ê¸½GÂçºå¡Ë¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤­¤¿¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¥­¥Ã¥«¡¼Ìò¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤¤È´¤¤¤¿¡£

¡¡2»î¹çÏ¢Â³ÌµÆÀÅÀ¤Ç2Ï¢ÇÔ¤ÈÂ­Æ§¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¿À¸Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î1ÅÀ¡¢¤³¤Î1¾¡¤ÏÂç¤­¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£²Â¶­¤ò·Þ¤¨¤ëÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£