¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè30Àá¡¡¿À¸Í1-0¹Åç¡Ê2025Ç¯8·î20Æü¡¡E¥Ô¡¼¥¹¡Ë
¡¡¿À¸Í¤¬¹Åç¤Ë1¡½0¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö2¡×¤Ç»ß¤á¡¢2°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥Á¡¼¥à3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢DF±Ê¸Í¾¡Ìé¡Ê30¡Ë¤Îº¸Â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü19Æü¤Ë¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤äÆÀÅÀ¤Î´ØÍ¿¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Ï¡ÈÍ¸À¼Â¹Ô¡É¤ÎÆ¯¤¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö´¶¿¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£åºÎï¤Ê·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉËÍ¤Î¥¥Ã¥¯¤ÎÁÀ¤¤¤ÈÌ£Êý¤ÎÁÀ¤¤¤¬¹çÃ×¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤¿¤é¡È²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¸åÈ¾42Ê¬¤Î±¦CK¡£¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÅçGKÂçÇ÷·É²ð¤¬¿¨¤ì¤Ê¤¤±Ô¤¤µ°Æ»¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÇÛµå¤·¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾14Ê¬¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤ÊÄ¾ÀÜFK¤ÇÁê¼ê¼éÈ÷¿Ø¤ò¶¼¤«¤·¤¿¡£¡Ö1ÅÀ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ2ÅÀ¡¢3ÅÀ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤ÏËè»î¹ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì¤ÄÆÀÅÀ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£ºòÇ¯¤Þ¤ÇDF½éÀ¥Î¼¡Ê¸½GÂçºå¡Ë¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¥¥Ã¥«¡¼Ìò¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤¤È´¤¤¤¿¡£
¡¡2»î¹çÏ¢Â³ÌµÆÀÅÀ¤Ç2Ï¢ÇÔ¤ÈÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¿À¸Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î1ÅÀ¡¢¤³¤Î1¾¡¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ëÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£