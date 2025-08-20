◇ハンドボールパリ・サンジェルマンジャパンツアー2025最終戦 日本代表23―30パリ・サンジェルマン（2025年8月20日 東京・国立代々木競技場第一体育館）

ハンドボール界の銀河系軍団と呼ばれるフランスリーグ強豪のパリ・サンジェルマン（PSG）の来日ツアー最終戦が行われ、日本代表はPSGに23―30（前半9―19）で敗れた。

藤坂尚輝（大同東海）の意表を突くシュートで先取点を挙げた日本代表。序盤は一時6―2とリードしたが、高さ、フィジカルで上回る相手にペースを握られると、5連続得点を許して逆転された。前半の終わりから後半の出だしにかけては9連続得点を許すなど圧倒され、リーグ11連覇中の銀河系軍団の底力の前に屈した。

昨夏のパリ五輪後に就任したスペイン出身のトニ・ジローナ監督は、「スタートは良かったが、ミスが多く9ゴールを連続で失った。一旦勢いが付いたPSGを止められなかった」と振り返った。後半はスコア上は14―9と相手を上回ったものの、「差を感じた。レベルアップを図りたい」と話した。

両チーム最多の8得点を挙げた藤坂だが、「その分、大事な場面でのミスが目立った。勝負どころで活躍できるように見つめ直したい」と猛省。指揮官もポテンシャルは認める23歳に対し、「シュートが決まらなかったのも5回あり、ボールも3回失った。改善の余地はある」とさらなる進化を求めた。