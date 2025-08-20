【ワークマンのスカート】が優秀！「ストレッチで動きやすい」「水を弾く」だって！

スカートコーデを快適に着こなしたいなら【ワークマン】をチェック！ ストレッチや撥水など、あると嬉しい機能の付いたスカートが複数ラインナップされています。今回はその中でも着回し力の高い、ロングシーズン活躍するデザインをピックアップしました。

ストレッチ入りで動きやすさバッチリ！

【ワークマン】「レディースエアライトメッシュデニムスカート」\2,300（税込）

やや広がりのあるAラインのデニムスカート。ストレッチ性があるので動きやすく、アクティブに動く日もストレスを感じにくそうです。さらに接触冷感機能付きで、汗ばむ日の外出にもおすすめ。ポケット付きで実用性も高く、デイリーに大活躍の予感です。

撥水 × きれいめで雨の日の通勤もお出かけも安心

【ワークマン】「レディース撥水ライトプリーツスカート」\1,900（税込）

公式サイトで「人気商品！」と紹介されているプリーツスカート。高撥水で、雨の日の通勤やお出かけの日も安心かも。「動くたびに綺麗に揺れ、適度なハリ感のあるプリーツ」は高見えも狙えそう。ポケッタブル仕様なので、旅行や出張時にもコンパクトに持ち運べます。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

Writer：Anne.M