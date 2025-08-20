能登半島地震などで打撃を受けた輪島塗を担う若手人材養成施設の整備に向け、官民や産地の代表が集う「基本構想策定委員会」（委員長・青柳正規石川県立美術館長）の最終会合が２０日、石川県輪島市であり、基本構想がまとまった。

基本構想には、養成施設で輪島塗の専門技術に加えて商品開発についても指導することや、輪島を漆芸の聖地にするための魅力を発信すること、海外販路開拓を目指す取り組みなど、具体策が盛り込まれた。

施設は２０２８年度以降に開設予定。一般社団法人が運営することを想定し、今後は施設の基本設計作りに着手する。施設の開設を待たずに、輪島塗の海外展開に向けた勉強会を実施したり、県民に対する機運醸成の機会を設けたりするなど、ハード、ソフト両面から取り組みを本格化していく。基本構想策定委は「基本構想実行委員会」と名称を改め、引き続き施設整備に関わっていく。

策定委は、馳浩知事や輪島市の坂口茂市長ら地元の代表、読売新聞グループ本社の山口寿一社長や北国新聞社の小中寿一郎社長、経済産業省や文化庁、日本政策投資銀行の代表ら１０人が、官民の垣根を越えて参加。今年４月から３回にわたり議論を重ねてきた。

会合終了後、馳知事は報道陣に対し、「伝統的技術の保存、産業振興、文化観光という三位一体が意味をなす。長い伝統を持つ輪島でなければできない新たな価値観を創造していく」と施設整備の理念を語った。また、自身が文部科学相を務めた経験を踏まえ、文化観光推進法に基づく国の制度を活用した整備の可能性についても触れていた。