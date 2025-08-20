「ウエスタン、ソフトバンク３−４阪神」（２０日、タマホームスタジアム筑後）

阪神はソフトバンクに辛勝した。ネルソンが来日初先発。４四死球と制球を乱したが、３回２／３を２安打１失点でまとめた。打線は初回に渡辺の適時打で先制すると、三回にも再び渡辺が適時打で追加点を挙げた。五回は野口の適時打、七回は嶋村の適時打と要所で得点圏での強さを見せつけた。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−ネルソンが来日初先発となった。

「良かったと思うよ。今年は初かな。ファームで初なんで。７０球前後っていうとこやったんで。もう１人っていうところでね、変えたけどもう球威もあったし。最初はね、フォアボールもあったけど、十分先発としてもこれから球数も踏まえて。十分クイックもできるし。そういういろんなことも、先発としての要素も兼ね備えてるよな」

−今後は先発としても使える。

「先発もできるという選択肢が広がれば、彼がもっといろんなところで活躍できる幅がね、広がるやん」

−最後は接戦に。１死満塁をつくった津田は抑えとしては悔しい降板となった。

「良い経験よ。抑えの厳しいところ、ワンアウト取ってからのフォアボール、やっぱり力が入んねんな、やっぱり。そういうところをこれからどうやってクリアしていくか。最後は俺もダメだと思ったから、漆原に。やっぱりここは経験やねん。ファームとはいえ、こういうプレッシャーかかるところでは一軍で経験してる。やっぱりさすがだよ、漆原は津田はこれでね。抑え失格じゃないねん。これを次に津田がどう生かせるか。力が入んねん」

−前回、途中交代の嶋村がスタメン入り。意気に感じて欲しいところ。

「まだまだ、まだまだ。もっともっとジェスチャーをする。若いんだから。要所要所でのまだ。ピッチャーがわかってるかな。どうかな。じゃあかん。何回首振られてる？今日も。嶋村がサイン出すならオッケー。それで行こうって。そういう風にやっぱり嶋村はならないと。町田も含めて。勉強してるから、よしわかったっていう風に信頼されるキャッチャーにならないと。キャッチャーっていうのはそういうポジション」

−福島が３安打、１盗塁と活躍。

「あーまた福島よ。警戒された中で１個アウトになったとはいえ、スチール。まあもう連日。うかうかしてたらもう島田なんか置いてかれるよ。そうでしょそんなもん。お前もう今や福島の方が。福島の次は梅田やんか。せやろ。福島の次は梅田やん。もう梅田まですぐだよ。梅田まですぐだ。福島は見事だ。バッティングといいね」

（自ら）

「いや、こういう緊張感あるゲームを。バッテリーがゲームを作らなきゃいけないんだよ。こうやって失敗しても力になんねん。昨日みたいにさ、（点差が）開くと失敗しようがなにもないやん」