【MLB】ロッキーズ4ー11ドジャース（8月19日・日本時間20日／デンバー）

【映像】大谷、爆速変態弾→投手がドン引き

8月19日（日本時間8月20日）に行われたコロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った豪快な一発と、相手投手が見せた被弾リアクションが話題となっている。

3-0、ドジャース3点のリードで迎えた2回表・ドジャースの攻撃、2死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷に対し、ロッキーズの先発左腕オースティン・ゴンバーは、初球、真ん中やや内寄り、低めを突く132km/hのスライダーでファウルを打たせてストライクを先行させると、続く2球目は外角低めへと外れる124km/hのナックルカーブを見られてカウント1-1。そして勝負の3球目、ゴンバーは再び内角低め、膝元を突く145km/hの直球を投じることに。しかしこれが少し甘く入ったのか、はたまた、大谷の読み勝ちだったのか、大谷はこの1球をフルスイングで捉え、打球は凄まじい快音とともに右方向へと打ち出される鋭く低い弾道のライナーに。

するとその瞬間、マウンド上のゴンバーは痛打に驚いた様子を見せることとなったが、振り返って目で追いかけたこの打球が、驚くことにそのまま高速で右中間へと着弾すると、大谷がダイヤモンドを一周する間、どこか所在なさげな様子でそれを待ち、すっかり意気消沈した様子を見せることとなった。こうした大谷の豪快すぎる一発と、ゴンバーが見せた被弾リアクションにファンからは「ドン引き」「そりゃビビる」「動き早ｗ」「めっちゃビックリしてるw」「いくら打球が飛びやすいって言ってもw」「打球角度19度、速度115.9マイルってｗ」「無慈悲すぎる」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷vsゴンバーといえば、大谷がロサンゼルス・エンゼルス時代から得意としている相手で、しかもこの日は飛球の飛距離が出やすいとされるクアーズフィールド。長打を狙ってくることがある程度わかっており、バッテリーもそれを警戒するなかでの被弾とあって、ゴンバーにとってはなんとも手痛い一発であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）