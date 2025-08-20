¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á¡×°Ë³À¤Î¥Ç¥ì¥Ç¥ì¢ªÀâ¶µ¢ªÂç¸å²ù¡õÀäË¾¤Î¶«¤Ó¤ËÀ¤¤ÎÉã¤¿¤Á¶¦´¶¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×ºÇ¹â¡×¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹ÎÞ¡×
¡¡Âç¿¹ÆîÊþ¡Ê53¡Ë¡¢Íò¤ÎÁêÍÕ²íµª¡Ê42¡Ë¡¢¾¾²¼Æà½ï¡Ê40¡Ë¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ä½Ð±é¼Ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï2009Ç¯¤Ë·Ù»ëÄ£¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿Ê¬ÀÏ¡¦ÄÉÀ×¤Ë´Ø¤·¤ÆºÇÀèÃ¼¤ÎÁÜºº¤ò¹Ô¤¦ÀìÌçÉôÂâ¡¦SSBC¡ÊÁÜºº»Ù±çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤·º»ö¥É¥é¥Þ¡£Âç¿¹¡¢ÁêÍÕ¤¬½êÂ°¤¹¤ëSSBC¤¬ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¡£7·î9Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±ºî¡£Âè1ÏÃ¤ÏTVerÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÆ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¿åÍË9»þÏÈºîÉÊ¤Î½é²óÊüÁ÷¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂå1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Â³¤¯Âè2ÏÃ¤«¤éÂè6ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¸å¤âTVer¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¹ç·×ÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤Ï1000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°Ë³À½¤Æó¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¤ÈÀÄÌøÍÚ¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤ÎÌ¼¡¢ÈþÎ¤¡Êº£ßÀÍ¼µ±Çµ¡Ë¤ÎÃæ³Ø¤Î¿ô³Ø¶µ»Õ¡¦Ä®Âô¡Ê¥Þ¥®¡¼¡Ë¤¬¡¢³Ø¹»¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç°äÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÂÎ¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤Î¤¢¤¶¤¬¤¢¤ê¡¢Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¥Ó¥ë¤«¤é¥×¡¼¥ë¤ØÅ¾Íî¤·¤¿²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¡£»Ä¤µ¤ì¤¿Ä®Âô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î²òÀÏ¤ò»Ï¤á¤¿SSBC¤Ï¡¢ÅÅÏÃÄ¢¤Ë1422·ï¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÈþÎ¤¤ÎÈÖ¹æ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿°Ë³À¤ÈÍÚ¤Ï·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¡£¼Â¤Ï¼«¼çÅª¤ËÈË²Ú³¹¤ÇÌë²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ä®Âô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸ÅÌ¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢µÕ¤ËÈ¿¼Ò²ñÀªÎÏ¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤Î±½¤¬¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï°ãË¡ÌôÊª¤Î²£Î®¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹¡£Ä®Âô¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿²ø¤·¤²¤ÊÅ¹¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿Ì¾ÇÈÑÛÂÀÏº¡ÊÁêÍÕ²íµª¡Ë¤È°Ë³À¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÈ¾¥°¥ì½¸ÃÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¡¦³¤ËÙ¡Ê¿¼¿å¸µ´ð¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£SNS¾å¤Ë¤Ï³¤ËÙ¤È¤½¤Î¼ê²¼¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä®Âô¤¬ÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Þ¤ÇÎ®½Ð¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÇ®·ì¶µ»Õ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Î¢¤Î´é¤È¤Ï¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÜººÅÓÃæ¤ËÊÌ¤ì¤¿ºÊ¡¦ÀÄÌø¤ËÌÛ¤Ã¤ÆÌ¼¤ÎÈþÎ¤¤ÈÏÃÂê¤Î¤«¤É¹Å¹¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë°Ë³À¡£¤·¤«¤·¡¢¾Ð´é¤ÎÈþÎ¤¤¬»àË´¤·¤¿Ä®ÂôÀèÀ¸¤Î°¸ý¤ò³Ø¹»¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬SNS¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÈþÎ¤¼«¿È¤â½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë´é¤òÆÞ¤é¤»¡Ö¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤¾¡ÄºÇÄã¤À¡×¡Öµ¢¤ë¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²¿¸ý¤«¤·¤«¸ý¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¹¤ÈÌ¼¤òÃÖ¤¤¤ÆÅ¹¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆSSBCËÜÉô¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤ë°Ë³À¡£¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¡¡¼¤Ã¡ª¡×¡ÖÌ¼¤ËÀäÂÐ¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î¸ÀÆ°¤ò¸å²ù¤·Íî¤Á¹þ¤à¡£¤½¤ó¤Ê°Ë³À¤ËÌ¾ÇÈ¤Ï¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Î¤¬¿Æ¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤·¤ç¡×¤È°Ö¤á¤ë¤â¡Ö·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤¢¡¼¤Ã¡×¡Ö¤â¤¦²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤ÈÀäË¾¤¹¤ë°Ë³À¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¡È¤ªÉã¤µ¤ó¡É¤¿¤Á¤ÏÂç¶¦´¶¡£¡Ö°Ë³À¥Ñ¥Ñ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌ¼¤Ë¤Ï·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Ñ¥Ñ¡ÄÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡ªÎÞ¡×¡Ö¥Ç¥ì¥Ç¥ì°Ë³À¤È¥²¥¥®¥ì°Ë³À¤Î¥®¥ã¥Ã¥×ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÉã¤Ë¤Ï°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¤è¤Í¡ÄÎÞ¡×¡ÖÌ¾ÇÈ¤µ¤ó¤â¤µ¤¹¤¬¤ÎÌ¾¸À¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£