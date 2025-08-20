双子妊娠中のタレント・中川翔子が20日、自身のインスタグラムを更新。生成AIのgrokで双子の想像図を描いてもらったものの、名前がなかなか思い浮かばないことを嘆いた。

「不眠すぎて完全に昼夜逆転！食欲魔人化！」と書き出した中川。大きなおなかが強調された写真を披露し、「ピンクパジャマだとまじで魔人ブウみたい」と自虐した。

また、「grokに双子息子想像図を描いてみてもらいました」と双子男児の想像図を描いてもらったことも報告。「わたし成分しかない状態だけど！」とツッコミを入れつつ、「名前浮かぶかと思ったけどサッパリ浮かばないままです。。苗字的に3文字のひびきにしたいけど、双子っぽさとか画数とか考えだすと思考がまっしろになる」と悩みを打ち明けた。

バウンサーや新生児グッズについてもフォロワーに疑問を投げかけ、「後期の身体本当に大変。張り止め飲まないと。。」と体のしんどさをつづった。「今日もみなさまおつかれさまです。みんなを尊敬してます本当に。私は安静にするが仕事、かなぁ」と締めくくった。

フォロワーからは「可愛い魔人ブウ」「ピンク魔人ブウ可愛すぎ」「想像双子、かわいい」などの声が寄せられ、先輩ママからのアドバイスも多く集まった。