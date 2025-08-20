¡Ö1»î¹ç¤âÍî¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡¾åÂôÄ¾Ç·¤¬12Ã¥»°¿¶¤ÎÇ®Åê¤Ç9¾¡ÌÜ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö10¾¡¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×¤Ë²¦¼ê
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡½4À¾Éð¡Ê20Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÎäÀÅ¤Ê±¦ÏÓ¤¬´¶¾ð¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂô¤À¡£Æ±ÅÀ¤Î¼·²ó¡¢¼«¤é¾·¤¤¤¿£±»àËþÎÝ¤ÎµçÃÏ¡£ÃºÃ«¤ò148¥¥í¡¢ÂåÂÇ¤ÎÂ¼ÅÄ¤ò149¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇÏ¢Â³»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ë¤È¡¢²¿ÅÙ¤â¤Û¤¨¤¿¡£Ä¾¸å¤ËÂÇÀþ¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Æ£¹¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö£±»î¹ç¤âÍî¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤Ç²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¡×¡£°ÜÀÒ¸åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëËè²ó¤Î£±£²Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£°¡×¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄÁ°Æü¤Î¤³¤È¤À¡£Îý½¬¤Ç¥á¥Ç¥£¥·¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ëºÝ¡¢±¦µÓ¤Ç¤¿¤á¤ò¤Ä¤¯¤ë´¶³Ð¤ËÃíÌÜ¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÏÓ¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¡£ÎÏ¶¯¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¼çÂÎ¤ËÅêµå¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¡£¡Ö¡ÊÎÏ¤ò¡Ë¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¼·²ó¤Ï¡ËÅÓÃæ¤ÇÂå¤¨¤ë¡Ê¤¯¤é¤¤¡Ë¤Ê¤é¡ÊºÇ½é¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡Ë¾å¤²¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤âÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î£²£°£²£±Ç¯°ÊÍè£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î£²·å¾¡Íø¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÂç´Ø¡¢¥â¥¤¥Í¥í¡¢Í¸¶¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç£²·å¾¡Íø¤¬£´¿Í¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿ùÆâ½ÓºÈ¡¢ÀÆÆ£ÏÂÌ¦¡¢ÏÂÅÄµ£¡¢¿·³À½í¤Ë¤è¤ë£²£°£°£µÇ¯°ÊÍè¤Î²÷µÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£¾åÂô¤Ï¡Ö¤½¤³¡Ê£±£°¾¡¡Ë¤ÏºÇÄã¸Â¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÂæ¤ÎÃù¶â£³£°¤ËÅþÃ£¡££²£²Æü¤«¤é¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç£³¥²¡¼¥àº¹¤Î£²°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Èº£µ¨ºÇ¸å¤Î£³Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤é¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤Àï¤¤¤ò°ìÀï°ìÀï¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£Àª¤¤ÎÉ¤¯ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ø¾è¤ê¹þ¤à¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë