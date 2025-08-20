【金色の闇 ブラックトランスver.】 予約期間：9月19日23時59分まで 2026年2月 発売予定 価格：19,800円 【セフィ・ミカエラ・デビルーク ダークネスver. リニューアルパッケージ版】 予約期間：10月16日23時59分まで 2026年4月 発売予定 価格：22,000円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「金色の闇 ブラックトランスver.」と「セフィ・ミカエラ・デビルーク ダークネスver. リニューアルパッケージ版」をそれぞれ2026年2月と4月に発売する。価格は「金色の闇」が19,800円、「セフィ・ミカエラ・デビルーク」が22,000円。

本製品は、アニメ「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス」に登場する「金色の闇」と「セフィ・ミカエラ・デビルーク」をそれぞれフィギュア化したもの。

「金色の闇 ブラックトランスver.」は、金色の闇を漆黒衣装で再現しており、美しくなびいた髪の毛が妖艶になびき、キリっとした表情は、彼女らしさを再現している。

「セフィ・ミカエラ・デビルーク ダークネスver. リニューアルパッケージ版」は、宇宙一の美しさと讃えられるララ達3姉妹の母である王妃を1/6スケールで立体化しており、ダークネス衣装でより魅惑的に表現された大人ボディを堪能できる仕上がりとなっている。なお本製品は2023年9月に発売された「セフィ・ミカエラ・デビルーク ダークネスver.」からパッケージをリニューアルして再び商品化したものである。

「金色の闇 ブラックトランスver.」

「セフィ・ミカエラ・デビルーク ダークネスver. リニューアルパッケージ版」

仕様：彩色済み完成品フィギュア サイズ：全高 約200mm 素材：ATBC-PVC、ABS仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約185mm 素材：ATBC-PVC、ABS

