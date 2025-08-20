気象台は、午後10時43分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を中泊町に発表しました。また洪水警報を中泊町に発表しました。

【大雨警報】青森県・中泊町に発表 20日22:43時点

青森県では、21日昼前まで土砂災害に警戒してください。津軽では、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。津軽、三八上北では、21日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■弘前市

□大雨警報

・土砂災害

21日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm





■五所川原市□大雨警報・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm■十和田市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■平川市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒□洪水警報21日昼前にかけて警戒■蓬田村□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■鰺ヶ沢町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■深浦町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■西目屋村□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒■中泊町□大雨警報【発表】・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報【発表】21日昼前にかけて警戒■東通村□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■三戸町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■田子町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■南部町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■新郷村□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒□洪水警報21日昼前にかけて警戒