¡Ö¹ñÀÇÀìÌç´±¡×¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢´ØÅì¿®±Û¹ñÀÇ¶É¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Âç³ØÀ¸¤é¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¤¤ç¤¦³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹ñÀÇÀìÌç´±¡×¤Î»Å»öÂÎ¸³²ñ¤Ç¤¹¡£
Âç³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢´ØÅì¿®±Û¹ñÀÇ¶É¤¬¼çºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤ª¤è¤½120¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌÏµ¼ÀÇÌ³Ä´ºº¡×¡£¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤éÀÇÌ³½ð¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿³ÎÄê¿½¹ð¤Î½ñÎà¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÉÔÀµ¤ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃË»Ò³ØÀ¸
¡Ö¥Ú¥ó¤ÎÇ»¤µ¤¬°ã¤¦¡×
½÷»Ò³ØÀ¸
¡Ö¤¢¤Ã¡¢50¥Ú¡¼¥¸¤È51¥Ú¡¼¥¸¤Î4¤È1¤¬Ç»¤¤¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×
»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷»Ò³ØÀ¸¤¬ÉÔÀµ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤ËÊ±¤¹¤ë¹ñÀÇ¿¦°÷¤ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÄÉµÚ¤·¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò³ØÀ¸
¡Ö1¤ò4¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤¿¤ê¡¢1¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦?½ñ¤Â¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡×
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤ËÊ±¤·¤¿¹ñÀÇ¿¦°÷
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Í¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤¬Çö¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£³§¤µ¤ó¤ËÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÊÇ»¤¯½ñ¤Â¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×
½÷»Ò³ØÀ¸
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¼è°úÀè¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡×
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤ËÊ±¤·¤¿¹ñÀÇ¿¦°÷
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼è°úÀè¤Ë³ÎÇ§¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤«¡£¡×
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Î±ü¤µ¤ó¤ËÊ±¤·¤¿¹ñÀÇ¿¦°÷
¡Öº¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ä¡£
ÃË»Ò³ØÀ¸
¡Ö°ìÉô¥Õ¥©¥ó¥È¤¬°ã¤¦ÉôÊ¬¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤ËÊ±¤·¤¿¹ñÀÇ¿¦°÷
¡ÖÁê¼êÊý¤µ¤ó¤¬ÎÎ¼ý½ñ¤òËº¤ì¤Æ¤³¤Ã¤Á¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡Ä¡×
³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢½ñÎà¤ÎÉÔÈ÷¤äµ¿ÌäÅÀ¤ò¼¡¡¹¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¸³¸å¡¢³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ä
½÷»Ò³ØÀ¸
¡Ö¼ÁÌä¤ò¤«¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸À¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤¿¤À¤±¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÃË»Ò³ØÀ¸
¡Ö¹ñÀÇ¤Î»Å»ö¤òÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÂÎ¸³²ñ¤ò³«¤¤¤¿´ØÅì¿®±Û¹ñÀÇ¶ÉÁíÌ³Éô¤ÎÂôÅÄ¾¡ÎÉ¿Í»öÂè2²ÝÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¹ñÀÇÀìÌç´±¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤Ç¹ñ²ÈºâÀ¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÊ¿¡¦Ê¿Åù¤ËÀÇ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÎÎÏ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÃ£À®¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡¢²æ¤¬¿¦¾ì¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÇ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¹ñÀÇÀìÌç´±¡×¡£¼¡¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤ÏÍèÇ¯5·î¤´¤í¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£