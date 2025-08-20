【マンガ】長男だから当たり前？長男のくせに甘えるな？口達者な姉から「同居介護」を強要されてツラい
高齢化が進む日本において「介護」は大きな社会テーマの1つ。そこには、お金や人間関係などさまざまな問題が横たわっているようです。本稿では介護に悩む人のエピソードを紹介しながら、介護アドバイザーの横井孝治さんが解決に導きます。
【マンガ】要介護1の実母と「近居」、こんなにつらいとは……
長男だから当たり前？
